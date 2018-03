Se divorcia porque no le contestaban los mensajes de texto

Redacción Web/Diario La Verdad CHINA.- Una mujer utilizó los mensajes sin responder de su marido durante seis meses como evidencia para que la corte de Taiwán, China le concediera el divorcio. La mujer afirmó ante la corte de la ciudad de Hsinchu en Taiwán que su esposo ignoraba los mensajes que le enviaba desde hace seis meses, mostrando evidencia. La señora Lin le avisaba a su marido de que había sido internada por un accidente automovilístico y el ahora ex esposo tardó uno o dos meses en responderle, pero no para nada relacionado a su estado de salud, si no para preguntarle por su perro o por el correo.

La corte falló que la falta de comunicación virtual era una evidencia de que el matrimonio de cinco años, que es el segundo para Lin, "no puede repararse".

La jueza indicó que "" y que los mensajes en Line "muestran que las dos partes no tienen una buena comunicación".