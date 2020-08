Se desatan disturbios en Suecia luego de que activistas quemaran copia del Corán

disturbios Suecia activistas queman copia coran

Al menos 10 personas fueron arrestadas en el sur de Suecia y varios policías resultaron heridos en la violencia provocada por una protesta ilegal en la que se quemó una copia del Corán.

Los manifestantes en la ciudad de Malmo arrojaron piedras a la policía y quemaron neumáticos en las calles el viernes por la noche, y la violencia aumentó a medida que avanzaba la noche, según la policía y los medios locales.

�� SUECIA BAJO ATAQUE MUSULMÁN | Destrozos, saqueos y enfrentamientos por la quema de un coránpic.twitter.com/Ma8LaZM1mO — TDN ® (@TDN_NOTICIAS) August 28, 2020

La manifestación de unas 300 personas estuvo relacionada con un mitin el viernes anterior en el que activistas de extrema derecha quemaron una copia del libro sagrado musulmán en Rosengard, un vecindario mayoritariamente migrante, dijo el portavoz de la policía Rickard Lundqvist al tabloide sueco Expressen.

Se esperaba que el político danés antimusulmán Rasmus Paludan asistiera a ese mitin, pero fue detenido por la policía en la frontera sueco-danesa, dijo la policía.

Entre 10 y 20 manifestantes fueron arrestados el viernes por la noche por la violencia y "todos fueron liberados", dijo el portavoz de la policía Patric Fors a la agencia de noticias AFP.

�� Suecia Bajo ataque Musulmán, luego de que se corriera el rumor de que alguien quemó un Corán. pic.twitter.com/lQ8xpdABs1 — TDN ® (@TDN_NOTICIAS) August 28, 2020

La violencia había remitido el sábado por la mañana. "No está bien", dijo Shahed, residente de Malmo, a la emisora pública SVT. "Pero no habría sucedido si no hubieran quemado el Corán".

Activista era una amenaza

Más temprano el viernes, Paludan, quien lidera el partido de extrema derecha antiinmigración Hard Line, fue detenido en la frontera con Dinamarca y posteriormente se le prohibió ingresar a Suecia durante dos años.

Paludan debía viajar a Malmo para hablar en el evento del viernes. Pero las autoridades se adelantaron a su llegada al anunciar la prohibición y detenerlo brevemente cerca de Malmo.

�� Los musulmanes se amotinan en Malmo, Suecia, porque alguien prendió fuego al Coránpic.twitter.com/Pjh6h8r9PN — TDN ® (@TDN_NOTICIAS) August 28, 2020

"Sospechamos que iba a violar la ley en Suecia", dijo a la AFP Calle Persson, portavoz de la policía en Malmo.

"También existía el riesgo de que su comportamiento representara una amenaza para la sociedad".

Pero sus seguidores siguieron adelante con la manifestación, durante la cual seis personas fueron arrestadas por incitar al odio racial.

Paludan luego publicó un mensaje mordaz en Facebook. "Devuelto y expulsado de Suecia durante dos años. Sin embargo, los violadores y asesinos siempre son bienvenidos". el escribio.

Millones de personas en #Berlín se manifiestan al no aceptar las estrictas medidas del #coronavirus ��������https://t.co/6qsJjv9kX7 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 29, 2020

El año pasado, Paludan atrajo la atención de los medios por quemar un Corán envuelto en tocino, una carne prohibida en el Islam.

Te puede interesar:Protestas por la muerte de George Floyd se extendieron por los EE.UU

En junio, Paludan fue condenado a tres meses de prisión en Dinamarca por varias violaciones de las leyes de incitación al odio de ese país.