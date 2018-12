Se contagió de VIH en su primera relación sexual

Un joven de llamado Nathaniel Hall, se contagió de VHI cuando tenía 16 años; Era su primera experiencia sexual y tenía poco de haberse declarado homosexual.

Hall, se sintió avergonzado y sintió odio hacia el mismo, lo que causó, que escondiera su diagnóstico escondido a su familia durante 14 años.

Hace unos meses, decidió volver a “salir del closet” y se animó a escribir una obra de teatro en la que relata su experiencia sobre lo que es crecer como homosexual y ser seropositivo.

Actualmente, Nathaniel, tiene 32 años de edad y es originario de Manchester. Espera que el espectáculo montado, genere un diálogo civilizado entre las representantes del VIH en la cultura popular.

Nathaniel Hall, relata que supo que era gay cuando tenía 14 años y su “romance de verano” con un hombre mayor que él.

Todo ocurrió en el 2003, Hall, dice que esa época, era muy diferente a la actual, ni siquiera decir que era homosexual era una opción en la escuela, pues le podían pasar muchas cosas y le costó mucho trabajo aceptar que es gay.

El joven, cuenta que un hombre 4 años mayor que él (en ese entonces), llegó a su vida y le prestó atención; Al punto en que se sintió aprobado y valioso.

Todo sucedió en verano, pero luego tomaron caminos distintos, Hall ingresó a la secundaria y su “novio” a la universidad.

A penas duraron 2 meses.

Tenía 17 años cuando supo que había sido contagiado de VIH y recibió mensajes de sus amigos culpándolo de haber sido engañado por alguien mayor.

“Recuerdo que el personal de la clínica fue muy amable conmigo y realmente no recuerdo mucho más, aparte de recibir la noticia. Luego, recuerdo ir de camino a casa y sentir que tenía que tomar una decisión. Y lo hice rápidamente, la decisión fue: entrar a mi habitación y cerrar la puerta y no contar lo que me estaba pasando. Me sentía como si me hubiera golpeado un autobús porque cuando intento evocarlo, siento una sensación física de ser arrollado con bastante fuerza. Recuerdo llorar. Lo que me dijeron fue muy diferente a lo que te dicen hoy en la misma situación. Ciertamente, no estábamos en la era en que se desató la epidemia del SIDA, había medicamentos disponibles y eran buenos y cada vez mejores”.

“Creo que la vergüenza me controló”.