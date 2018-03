Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Se conocieron gracias a una app de citas pero algo salió mal. En la actualidad muchas de las personas conocen a sus parejas a través de internet. Y en algunos casos esto no termina nada bien, pues resulta que la persona a la que conocen no es nada buena o no era lo que esperabas. En este caso sucedió que haber conocido a alguien en la app de citas, Tinder, le trajo graves consecuencias para su futuro.

Una vez juntos y en la intimidad, la mujer le pidió por favor que no tocara sus senos. Pero sin escucharla, Queree los tocó con bastante rudeza, lo que le provocó a la joven unas marcas profundas. Además Queree fue condenado a 180 horas de trabajo comunitario y a firmar como integrante del Registro de Agresores Sexuales, lo que fue considerado como una exageración por la defensa del médico graduado. La jueza Bridget Shaw indicó en su condena: "Estoy segura de que la Señorita X no dio el consentimiento para que Queree le agarrara los senos. Queree sabía esto, pero continuó haciéndolo con fuerza, causándole un considerable dolor a la demandante. Fue un asalto. Queree tocó una parte sexual e íntima de su cuerpo de manera sexual sin su consentimiento. Independientemente de su consentimiento para otra conducta sexual, estoy segura de que el contacto fue en circunstancias de indecencia y, por lo tanto, Queree es culpable de asalto indecente". Luego del encuentro sexual, la mujer se presentó ante una estación de policía de Jersey, en el Reino Unido y realizó la denuncia por ataque sexual contra su circunstancial amante. El hecho ocurrió el 20 de agosto de 2016 y desde entonces los investigadores de esa ciudad británica estuvieron reuniendo evidencia para condenar la conducta del acusado. La jueza agregó en su sentencia: "Este fue un ataque sexual serio. No es el más grave de los ataques sexuales, pero no es el más bajo de la escala". El abogado defensor de Queree, señaló que la decisión de la corte arruinó la promisoria carrera de su defendido. Allegados a Queree señalaron que el hombre quedó en la ruina y que deberá vivir en casa de sus padres por no poder afrontar una renta.

