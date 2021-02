“Se busca anciano”; aplican vacuna a quien lleve a abuelitos en Massachusetts

Un sistema de acompañantes desató un frenesí para encontrar “pareja” de vacunación en Massachusetts, tal es el caso de Gloria Clark, quien, despertó con una única meta, una sola: encontrar a una persona mayor de 75 sin vacunar y poder así recibir la primera dosis.

Comenzó con un aviso en el sitio Craigslist, pero las respuestas eran lentas así que empezó a tocar puertas. Una persona de 89 años a dos casas de la suya no estaba interesada. La vecina de 80 años no estaba en casa y solía tomar siesta por la tarde, pero Clark no se desanimó.

“Mañana por la mañana la consigo”, dijo Clark, una profesora de matemáticas de secundaria retirada de 72 años. “Voy a encontrar a alguien, yo sé que sí”.

Esta semana, Massachusetts lanzó un experimento pionero en el país: ofreció vacunas a la población que acompañe a los de la tercera edad a los sitios de vacunación.

El plan tenía la intención de resolver los problemas de acceso para la población de mayor edad que ha batallado para conseguir citas en línea y trasladarse a los centros de vacunación.

De inmediato, la medida fue criticada por los legisladores estatales y algunos expertos de salud pública que dijeron que las dosis, escasas, serían destinadas a personas jóvenes y saludables.

También causó el surgimiento de un inusual mercado en línea cuando los residentes del estado con iniciativa buscaron crear relaciones de cuidado a toda velocidad.

“Tengo un estupendo historial como conductor y un Toyota Camry muy limpio...También puedo pagar 100 dólares en efectivo. Soy un conservador amistoso, te dejaré elegir la música, ¡y podrás mostrarme todas las fotos de tus nietos!”, dijo alguien en un aviso en Craigslist.

Un estudiante de posgrado de la zona de Boston ofreció “200 más por el privilegio de transportar a un residente de Massachusetts a su primer o segunda cita de vacunación”. Otro aviso mencionaba que el trayecto a la vacunación se haría en un Lexus.

Jean Trounstine, autora y profesora que vive en Tewksbury, dijo que había recibido una llamada telefónica de una amiga que le preguntó si podía acompañarla a su cita de vacunación. (Resultó que Trounstine tiene 74 años y que no). “Creo que ella solo va a andar buscando gente de 75 años”, dijo. “Eso me dejó boquiabierta”.

Trounstine se enteró del programa de compañía en la radio de su auto el miércoles y, como dijo, “alucinó”, porque le pareció que era otro modo de que las personas con recursos se salten la fila.

“Estoy esperando pacientemente la vacuna, no estoy moviendo influencias”, dijo. “Es una cachetada para alguien como yo, que no voy a andar buscando a alguien de 75 años”.

En una conferencia de prensa el jueves, el gobernador Charlie Baker reconoció que algunos se habían acercado al programa de forma oportunista y advirtió a los adultos mayores a tener cautela cuando recibieran ofrecimientos de ayuda de extraños.

“Solo deberían recurrir a alguien que conozcan o en quien confíen para que sea su acompañante, ya sea un hijo, un compañero, cónyuge, vecino o un cuidador”, dijo.

“No acepten llamadas ni ofertas de personas que no conozcan y jamás compartan su información personal”, declaró.

Los expertos en salud pública ofrecieron opiniones divergentes sobre el programa complementario, un concepto que no se debatió ampliamente antes de su implementación.

El estado de Massachusetts está intentando aumentar sus tasas de vacunación después de quedarse muy atrás, cuando la entidad se concentró solo en los trabajadores de primera línea y los asilos y muchas dosis se quedaron en los congeladores sin usar.

Alrededor del 10,4 por ciento de la población del estado ya recibió al menos una dosis.

Vacunas de “regalo”

Margaret Bibbo, de 66 años, secretaria de la iglesia y sobreviviente de cáncer, había traído a una amiga anciana sin esperar que la fueran a vacunar, y cuando un médico le ofreció una inyección como acompañante, al principio se negó.

“Dije, ‘Me encantaría, pero no voy a meterme enfrente de alguien así nada más’”, contó. “Lo que dijo fue: ‘Usted es tan importante como cualquiera, usted se dio el tiempo de traer aquí a esta mujer sin esperar la inyección. Podemos atenderla’. Fue divino”.

En el auto, camino a casa, dijo, el alivio la inundó. “Fui bendecida ayer, totalmente bendecida”, dijo.

