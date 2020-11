Se anuncian los juegos de PlayStation Plus para diciembre de 2020

Worms Rumble, Just Cause 4 y Rocket Arena llegarán a los suscriptores de PlayStation Plus el 1 de diciembre, anunció Sony.

Worms Rumble de Team17 tiene un combate multiplataforma de 32 jugadores. Just Cause 4 es el blow 'em-up de Avalanche de diciembre de 2018 (Donlan lo llamó "carnicería en un mundo abierto agradablemente rudo" en la revisión de Eurogamer), y Rocket Arena es el colorido shooter multijugador competitivo 3v3 de EA. Todos los juegos están disponibles para jugar hasta el lunes 4 de enero.

Si bien Rocket Arena fue bien recibido, tuvo problemas para llamar la atención en el concurrido mercado de disparos por equipos cuando se lanzó en julio, y su precio premium se desplomó poco después del lanzamiento. En septiembre, el recuento promedio de jugadores concurrentes de 30 días de Rocket Arena en Steam era de solo 71, lo que significaba que los jugadores tenían dificultades para obtener juegos. Sin embargo, su lanzamiento en PS Plus debería darle una oportunidad en PlayStation.

Mientras tanto, los usuarios que no sean miembros de PlayStation Plus y posean juegos de PS4 o PS5 con funciones o modos multijugador activos en línea pueden probarlos por tiempo limitado el próximo mes. Sony organiza un fin de semana multijugador en línea gratuito que se extiende desde la medianoche del sábado 19 de diciembre hasta la medianoche del domingo 20 de diciembre.

Juegos gratuitos de PS Plus para noviembre de 2020

En primer lugar, los suscriptores de PlayStation Plus en PS5 podrán reclamar una copia gratuita de Bugsnax. Bugsnax es un extraño juego en primera persona en el que los jugadores tienen que andar y capturar criaturas que se basan en la comida.

Por supuesto, los suscriptores de PlayStation Plus tienen mucho más que esperar en noviembre que solo los juegos enumerados aquí. A partir del 12 de noviembre, los suscriptores de PS Plus en PS5 pueden disfrutar de la Colección PS Plus, que es una línea de juegos gratuitos de PS4 aclamados por la crítica, que incluye algunas de las mayores exclusivas de la consola, así como títulos de terceros. Sony ha lanzado una actualización listada de los juegos de la colección PS Plus que estarán disponibles el 12 de noviembre.

Desde Worldwide Studios: