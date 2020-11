Se anuncia la edición completa de Nioh 2 para PC

Koei Tecmo traerá Nioh 2 Complete Edition para PC a través de Steam. Como parte de una serie de anuncios que se lanzaron a principios de esta semana, los usuarios de Steam podrán tenerlo en sus manos el 5 de febrero de 2021. Este anuncio ha llegado junto con el anuncio de la versión para PlayStation 5 de Nioh 2 - The Complete Edition y Nioh 2 Remastered: la edición completa.

Nioh 2 Complete Edition vendrá con las tres expansiones DLC disponibles para las versiones de PlayStation 4 del juego. Esto incluye Darkness in Capital, Tengu's Disciple y el recién anunciado DLC The First Samurai.

Jugadores de PC ya podrán disfrutar de Nioh 2 Complete Edition

Nioh 2 Complete Edition incluirá las siguientes características:

Soporte 4K Ultra-HD

Capacidad de pantalla ultra ancha

Soporte de monitor HDR

Soporte de monitor de 144Hz

120 FPS consistentes en sistemas compatibles

Personalización completa del mouse y el teclado

Un monitor 4K y una configuración de 120 FPS requieren un monitor que admita estas funciones. La versión exclusiva de Steam de este juego también vendrá con un casco especial de Valve, que, como era de esperar, luce una válvula.

Nioh 2 Complete Edition estará disponible para PC a través de la tienda Steam el 5 de febrero de 2021.

Nioh 2 Complete Edition estará disponible para PC a través de la tienda Steam el 5 de febrero de 2021.

