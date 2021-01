Se acerca la Luna Llena del Lobo 2021: Qué es y cómo verla

La primera luna llena del 2021, la segunda de la temporada de invierno en Norte América, es conocida como la Luna del Lobo, Luna de la Nieve y la Luna del Hambre.

La Luna Llena del Lobo es un evento astronómico que se caracteriza porque nuestro satélite natural se ve más grande y brillante de lo habitual, por lo que se convierte en un espectáculo para quienes gozan de los cielos nocturnos.

Su particularidad es que en la mayoría de los años, es la única luna llena que tiene lugar en enero. El nombre proviene de la antigua creencia de que los lobos aullaban con más frecuencia durante el primer mes del año, según Mentafloss.

Cómo ver la Luna Llena del Lobo

En el hemisferio sur, esta luna llena de fines de enero será la segunda de tres lunas llenas de verano. Por cierto, la temporada actual comenzó en el solsticio de diciembre de 2020 y finaliza en el equinoccio de marzo de 2021.

La Luna del Lobo podrá verse en la región de las Américas desde la noche del 27 de enero, y con mayor certeza el 28 de enero, cuando la luna pase directamente opuesta al sol. Esto ocurrirá aproximadamente a las 19:16 horas UTC.

En las zonas horarias de Canadá, Estados Unidos y México, esto se traduce al 28 de enero a las 3:16 p.m. Hora estándar del Atlántico (AST), 2:16 p.m Hora estándar del este (EST), 1:16 p.m. Hora estándar central (CST), 12:16 p.m. Hora estándar de la montaña (MST), 11:16 a.m. Hora estándar del Pacífico (PST), 10:16 a.m. Hora estándar de Alaska (AKST) y 9:16 a.m. Hora estándar de Hawai (HST).

La Luna Llena del Lobo es apenas el primero de la larga lista de eventos astronómicos que nos esperan este 2021, en el que mirar al cielo será posiblemente uno de los consuelos más mágicos para la humanidad en tiempos de pandemia. La Verdad Noticias.

