Saquean en Haití camiones con ayuda tras terremoto; pobladores están desesperados

Al menos cuatro camiones de la ONG (Organización No Gubernamental) internacional “Food For The Poor” que se disponían a entregar ayuda a las víctimas del terremoto registrado en Haití, fueron saqueados por pobladores mientras se encontraban en la carretera Sur.

Cabe indicar que el sismo causó graves daños, dejó miles de víctimas y fallecidos, además de destrucción en el suroeste del país. Fue la organización a través de una publicación en redes sociales la que reveló el robo a los camiones de ayuda.

“Es con indignación que nos enteramos que individuos no identificados han saqueado 4 camiones que iban a llevar ayuda a las poblaciones afectadas”.

Es importante destacar que ha pasado una semana desde aquel devastador sismo y los sobrevivientes del terremoto carecen de alimentos y refugio, por lo que resulta normal que estén desesperados.

Camiones de ayuda se dirigían a regiones más afectadas

Al menos cuatro camiones fueron saqueados

Los camiones se dirigían a Abricot, Pestel, Jérémie y la isla de Caimite, cuatro de las regiones más afectadas por el terremoto. Se reveló a La Verdad Noticias que dos camiones fueron asaltados frente a la comisaría de Dichiti, otro entre Camp Perrin (cerca de Les Cayes) y otro en Rivière Glace.

Food For The Poor afirmó que los saqueos entristecen y para que no se repitan este tipo de situaciones le pidió a las autoridades del país garantizar la seguridad en las carreteras que son usadas para llevar la ayuda a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,2 que provocó activación de la alerta de tsunami tras sacudir a la entidad.

Terremoto en Haití

Pobladores saquearon los camiones en busca de comida

Un gran terremoto sacudió el suroeste del país el sábado 14 de agosto. El terremoto redujo iglesias, hoteles, escuelas y hogares a escombros en la última tragedia que golpeó a la empobrecida nación caribeña.

El sismo de magnitud 7,2 se produjo a 8 km (5 millas) de la ciudad de Petit Trou de Nippes, a unos 150 km al oeste de la capital, Puerto Príncipe, a una profundidad de 10 km, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Fue seguido por una serie de réplicas.

Información preliminar indica que hasta el momento el terremoto en Haití ha dejado un saldo de 2 mil 189 muertos, 12 mil 268 heridos, 332 desaparecidos, 52 mil 953 casas destruidas y 77 mil 6 dañadas.

