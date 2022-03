Sanciones a Rusia: cómo las medidas han cambiado la vida cotidiana

Estados Unidos, el Reino Unido y la UE impusieron sanciones financieras sin precedentes a Rusia por su invasión de Ucrania, y cientos de empresas internacionales se retiraron del país.

El impacto de estas medidas recién comienza a sentirse, con el aumento del costo de los productos básicos, un riesgo inminente de pérdida de empleos y, para algunos, una creciente sensación de aislamiento.

Estas son algunas de las formas en que la vida diaria ha ido cambiando. Se han cambiado todos los nombres y las conversiones de moneda eran correctas en el momento de la publicación.

Aceite de cocina, azúcar y medicamentos para la presión arterial

Los suministros de medicamentos podrían verse afectados.

Los precios al consumidor subieron 2.2% en la primera semana de la invasión, con alimentos entre los mayores aumentos • Algunas tiendas están restringiendo la venta de alimentos básicos, luego de informes de acaparamiento • Las ventas de medicamentos no están sujetas a sanciones, pero las principales compañías navieras suspendieron los servicios, los suministros podrían verse afectados

El rublo se ha desplomado desde que Rusia invadió Ucrania, lo que llevó a muchos minoristas a subir sus precios. Daria, que vive en el centro de Moscú, dice que aún no ha visto estantes vacíos. "La comida no desaparecerá, pero se volverá más cara", dice ella. "Cuánto más caro, no puedo imaginarlo, y tengo miedo de pensarlo".

Jan, es un ciudadano de la UE que vive y trabaja en Moscú. "El 20 de febrero pedí comestibles por 5.500 rublos [alrededor de 57 dólares; 44 libras esterlinas] y ahora la misma cesta cuesta 8.000", dice. El precio de la leche casi se ha duplicado en las últimas dos semanas, agrega.

Los precios del azúcar y los cereales ya eran un 20% más altos este febrero que hace un año. La agencia de noticias estatal rusa Tass dijo que algunos minoristas acordaron limitar los aumentos de precios de algunos productos básicos al 5%. Otros están restringiendo la cantidad de productos básicos como harina, azúcar y aceite que los clientes pueden comprar.

Daria se ha estado abasteciendo. "Compramos 4 kg de café, 4 litros de aceite de girasol, 4 litros de aceite de oliva y cuatro botellas de whisky". También ordenó un suministro de medicamentos para tres meses para su presión arterial alta; dice que algunos medicamentos ya son más difíciles de conseguir.

Últimos iPhones y una última oportunidad de 'bienaventuranza extranjera'

Las principales marcas como Apple, Ikea y Nike ya no venden sus productos en Rusia.

El precio de algunos bienes de consumo ha aumentado drásticamente • El costo de los teléfonos inteligentes y los televisores ha aumentado más del 10% y unas vacaciones promedio en Turquía han aumentado un 29% • Las principales marcas como Apple, Ikea y Nike ya no venden sus productos en Rusia

Daria había estado considerando comprar computadoras portátiles nuevas para su familia y se apresuró con la compra cuando vio que los precios aumentaban constantemente. "A principios de febrero costaban unos 70.000 rublos [730 dólares; 560 libras esterlinas], pero a finales de mes habían subido a 100.000 rublos, que es lo que pagamos. Luego subieron a 140.000 antes de que se agotaran todos en Moscú."

No compraron cargadores de iPhone, aunque muchos otros sí. Apple dijo el 2 de marzo que detendría todas las ventas directas de productos en Rusia. "Probablemente deberíamos haberlo hecho", dice Daria. "Hay una broma ahora que todos tenemos el último iPhone".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los coches nuevos también han subido de precio. "Compramos filtros y aceite para el auto para cuando necesite un servicio", dice Daria. "Logramos comprarlos a los precios anteriores antes de que casi se duplicaran ante nuestros ojos".

Pavel, un profesor universitario con esposa y dos hijos, buscaba comprar electrodomésticos para su departamento en Moscú. El día que comenzó la guerra, vio que algunos precios subieron casi un 30%. Se las arregló para comprar una nevera, una cocina, una lavadora y una tetera, y pidió una cama y un armario de Ikea justo un día antes de que cerrara. Él no cree que los precios en Ikea hayan cambiado. "Simplemente no tuvieron tiempo de subir los precios", bromea tristemente Pavel.

El simbolismo del cierre de sus 847 restaurantes de McDonald's no ha pasado desapercibido para los rusos: fue una de las primeras empresas occidentales en abrir en la Unión Soviética hace 30 años. A las pocas horas del anuncio, aparecieron miles de anuncios de rusos que revendían comida de sus restaurantes, a hasta 10 veces el precio habitual. "Nuggets y pasteles comprados justo antes de que cerrara la cadena de restaurantes. Tu última oportunidad de probar la felicidad extranjera", decía un mensaje.

Pero Vladimir, que vive en Saratov, en el suroeste de Rusia, dice que aún no ha sentido el impacto de las sanciones occidentales. "Vatniki [los partidarios del Kremlin] no se verán afectados por la caída del rublo, porque no compran productos extranjeros caros".

Perder clientes y hacer malabarismos con las tarjetas de crédito

Visa, Mastercard, American Express, Apple y Google Pay limitan sus servicios en Rusia.

Bancos rusos eliminados del sistema de pago internacional Swift • Visa, Mastercard, American Express, Apple y Google Pay limitan sus servicios en Rusia • El banco central ruso dice que la economía podría contraerse hasta un 8%

"La situación ha tenido un gran impacto en nuestro negocio", dice Natasha, que trabaja en la industria del fitness. "Nuestro número de clientes ha disminuido. La gente nos pide que reembolsemos su membresía del club. Y nuestros costos de alquiler, equipo y limpieza están aumentando.

Los gastos han aumentado en un 30% en promedio desde que se introdujeron las sanciones". Anticipa que muchos negocios como el suyo cerrarán. Aquellos que no lo hagan, tendrán dificultades para encontrar fabricantes rusos que reemplacen los equipos importados.

Ekaterina dirige varias escuelas de idiomas y dice que las sanciones ya le han causado problemas. "Tenemos maestros en otros países que no podemos pagar porque todas las redes de transferencia están congeladas. También tenemos estudiantes en los EE.UU., Alemania y Letonia que no pueden pagar sus tarifas en nuestras cuentas. Hemos encontrado formas de evitarlo, pero en este momento cada día de trabajo comienza apagando una nueva crisis".

A Ekaterina le preocupa cómo gestionarán sus lecciones grupales internacionales si Zoom está bloqueado, y dice que ha tenido problemas porque una empresa en Ucrania mantiene sus plataformas en línea.

"Todo se detuvo de inmediato a pesar de que trabajamos con ellos durante mucho tiempo. Estábamos muy contentos con ellos y su trabajo era de primera clase. Estamos muy molestos por ellos, por nosotros mismos, que todos estamos en esta situación", dice ella.

A Natasha le resulta difícil aceptar los cambios. "Este es un tipo de crisis completamente nuevo que nos hace sentir a todos perdidos y desconcertados. No solo en los negocios sino en nuestras propias vidas. La pérdida de ingresos, tener que renunciar a una forma de vida completa, conexiones reducidas, incluso en las redes sociales. , y no poder viajar para ver a familiares y amigos que viven en el extranjero. Hay muchas cosas que ya hemos perdido y aún no hemos entendido completamente".

Daria dice que le preocupa escuchar sobre la pérdida de empleos a medida que las grandes empresas internacionales se retiran de Rusia. "Hasta ahora no hay recortes en los proyectos financiados por el gobierno en los que trabajo", dice, "pero tengo mucho miedo de perder mi trabajo".

Cierres de medios y recuerdos de la Guerra Fría

El medio ruso RT ha sido de los más afectados por las sanciones.

Nueva ley amenaza con encarcelar a cualquiera que se considere que haya difundido noticias "falsas" sobre la invasión • Medios de comunicación independientes e internacionales sujetos a severas restricciones • Más de 13.000 personas arrestadas en protestas contra la guerra

Daria responsabiliza al presidente de Rusia por las sanciones, pero la mayoría de los rusos obtienen las noticias de los medios estatales, que transmiten la propaganda anti-Ucrania del Kremlin. Muchas personas lo apoyan y pueden terminar culpando a Occidente por las sanciones.

Otros no aprueban la guerra, pero permanecen en silencio: es arriesgado que los rusos critiquen a su líder. Los gobiernos occidentales esperan que las sanciones impuestas a los rusos sean lo suficientemente dolorosas como para generar un cambio en la cúpula, pero eso podría llevar tiempo.

La opinión de que solo los rusos más acomodados sentirán el dolor de las sanciones es discutible. Nadie está seguro de lo que sucederá a continuación, pero se espera que las consecuencias económicas sean graves y duraderas. El banco central de Rusia dijo que hubo un cambio económico "drástico" desde la invasión.

En la superficie, es posible que no adivines lo que está pasando en Moscú, dice Daria. Los cafés y restaurantes de la ciudad están llenos, el metro funciona, los atascos en el centro no han desaparecido. "Eso es si no ves las protestas, las búsquedas y las salidas de personas creativas que hacen un gran ruido por irse. Probablemente muchas otras personas también se estén yendo en silencio. Esto me da la sensación de que nos estamos quedando sin aire", dice.

Los eventos de hoy traen recuerdos de la década de 1990, cuando la economía de Rusia se derrumbó después de que la Unión Soviética se desmoronara. "Ha sido interesante hablar con personas de 30 años sobre esos tiempos y las cartillas de racionamiento que teníamos para la comida. Teníamos cupones y fichas para comprar azúcar, mantequilla y vodka", dice Daria.

"Recuerdo las enormes colas para comprar salchichas... A menudo había fuertes discusiones en contra de vender cosas a los compradores de fuera de la ciudad. Fue vergonzoso. Espero que no vuelva a pasar por eso".

"Me temo que habrá más robos y robos debido a un aumento repentino de la pobreza y la pérdida de empleos", dice. Jan dice que no ha notado un gran cambio en su vida y que no planea irse. "Mi familia y mi trabajo están aquí. Es muy difícil empezar la vida de nuevo en un lugar nuevo".

Qué opinas de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea a Rusia por su invasión de Ucrania? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!