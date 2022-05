Sancionan a mujeres por arrancar plantas en Camboya

La particularidad de esta vegetación es que tiene forma fálica.

Por arrancar plantas carnívoras, tres mujeres terminaron en manos de las autoridades de Camboya. El caso fue dado a conocer por Ministerio de Medioambiente quien señaló que las plantas afectadas se encuentran en peligro de extinción.

La particularidad de esta vegetación es que tiene forma fálica lo cual causó curiosidad entre las mujeres, quienes no dudaron en tomar unas cuantas para posar junto a ellas y compartir las fotografías en sus redes sociales.

De acuerdo al portavoz del Ministerio de Medioambiente, Neth Pheaktra, las plantas pertenecen a una especie de Nepenthes, un género que crece comúnmente en las regiones montañosas del oeste de Camboya.

Arrancan planta en peligro de extinción en Camboya

Las mujeres fueron sancionadas.

Se trata de una especie de planta tropical carnívora y sus cuerpos cilíndricos contienen un fluido ácido con el que matan a los insectos, mismos que son atraídos hasta su interior por el néctar secretado.

De acuerdo a las autoridades, las cinco especies de Nepenthes que crecen en el país asiático se encuentran protegidas por ley, por lo que reprobaron la acción de las mujeres contra la vegetación.

"¡Lo que están haciendo está mal, por favor no lo vuelvan a hacer en el futuro! Gracias por amar los recursos naturales, pero no los arranque para que no se destruyan!", sentenció el Ministerio del Medioambiente.

Por su parte, el portavoz del ministerio agregó que "esto ha estado sucediendo muy recientemente y se estaba extendiendo en línea, lo que podría provocar un mal comportamiento por parte de otros visitantes", según cita The New York Times.

¿Por qué la planta carnívora está en peligro de extinción?

La mitad de las especies de plantas carnívoras evaluadas se encuentran bajo amenaza.

Según el informe publicado en Biological Conservation Journal, la mitad de las especies de plantas carnívoras evaluadas se encuentran bajo amenaza. El peligro más común es la pérdida del hábitat, mientras que otros factores de riesgo incluyen las especies invasivas y la contaminación. Es por ello que las plantas se encuentra protegidas en Camboya.

