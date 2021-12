Salvan a obrero bajo escombros; le amputan las piernas con cuchillo y sin anestesia

En un hecho insólito un médico logró salvar la vida de un hombre que se quedó atrapado entre los escombros de un gran edificio. Las piernas del hombre estaban aplastadas, por lo que el médico no tuvo más opción que amputarle las piernas con cuchillo y sin anestesia.

Se informó a La Verdad Noticias que a principios de diciembre, ocurrió una emergencia en Tuva, Rusia. Un enorme edificio de la planta Tuvaasbest se derrumbó. Dos trabajadores fueron encontrados bajo los escombros de un edificio de 13 pisos. Uno murió de inmediato, el otro quedó cubierto de escombros. Parecía que Alexander, de 46 años, estaba condenado.

Era imposible levantar el coloso de varias toneladas que le había sujetado las piernas. Entonces intervino el cirujano-traumatólogo Ergil Chadamba. Arriesgándose, el médico llegó hasta el paciente y le realizó una operación allí mismo, bajo los escombros. Con un cuchillo normal. Le amputó las piernas al hombre para salvarle la vida. Aunque todo podría colapsar en cualquier momento.

El médico arriesgó su vida para salvar al hombre

El médico Ergil Chadamb le salvó la vida

Cuándo se supo que el hombre estaba atrapado bajo los escombros el equipo especial no pudo acercarse al edificio, había escombros alrededor. Así que los rescatistas buscaron manualmente al hombre. Con amoladoras, martillos perforadores, cortadores de alambre, rompieron el hormigón. Si hubiera un segundo colapso, cubriría a todos.

“Finalmente llegamos allí. Estaba al nivel del tercer piso. Nos informaron de inmediato: no podemos rescatar, sus piernas están apretadas. Ni levantar ni soltar, no hay ningún equipo especial cerca” reveló el médico.

Estaba claro, él debía ir hacia la víctima. El más veterano, experimentado y también un cirujano de trauma. Los equipos de rescate lo ayudaron a subir a la alcantarilla.

“Era tan estrecho, incómodo para atravesarlo. Luego me quité la ropa de abrigo. Me quedé solo en un suéter y pantalones” Además estaba sin casco que “solo se interponía”. Él ni siquiera podía levantar un poco la cabeza, simplemente no daba.

La unica opicón era amputarle las piernas con cuchillo y sin anestesia

El edificio colapsó y trabajadores quedaron atrapados

“Cuando vi a la víctima, quedó claro: solo había una salida: amputar ambas piernas a la altura de la rodilla. Ninguna otra manera. Estaba en un ‘nicho’ tan estrecho y bajo que apenas podía caber allí. Y solo reclinado. Los pies no eran visibles en absoluto, estaban bajo los escombros’.

Finalmente la maniobra se llevó a cabo sin ningún equipo especializado, realizar una esterilización no era posible por la abundancia del polvo, tampoco lo era la anestesia, peligrosa dado el estado de extenuación del herido. Lo único que quedaba era esperar que dado su estado de 'shock', no sentiría el dolor de manera tan fuerte como lo haría en condiciones normales.

El médico aplicó torniquetes en las caderas del obrero y le amputó las piernas con cuchillo y sin anestesia: una desde la rodilla y la otra, un poco por debajo de la articulación. La operación se prolongó por unos 30 minutos, pero el hombre resistió el frío y las amputaciones, para ser finalmente rescatado.

