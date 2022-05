Salvador Ramos fue arrestado hace 4 años por planear masacre en Texas

Salvador Ramos, el adolescente armado que mató a 21 personas, incluidos 19 niños, el martes en la escuela primaria Robb de Uvalde, había sido arrestado hace cuatro años por planear disparar contra una escuela cuando cumpliera 18 años, dijo el representante de Texas, Tony Gonzales.

En una entrevista con Fox News el viernes por la mañana, Gonzales afirmó que el tirador fue arrestado cuando tenía 14 años "por decir, ya sabes, cuando esté en el último año en 2022, voy a disparar contra una escuela".

La afirmación de Gonzales no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Las autoridades dijeron anteriormente que Ramos no tenía antecedentes penales ni antecedentes documentados de enfermedad mental. El congresista republicano dijo que la afirmación no era un "rumor", sino información que le dieron "anoche". No especificó de dónde obtuvo la información.

"Algo cayó entre las grietas entre entonces y ahora para permitir que esto suceda. Necesitamos sacudir todos los hechos. Necesitamos descubrir qué sucedió. Dónde están los agujeros y debemos asegurarnos de que no vuelva a suceder". dijo González.

"Pero si la policía, ya sabes, lo identificó hace cuatro años como una amenaza, tenemos que averiguar por qué no lo era, ya sabes, cómo lo sacaron de eso".

Recordemos que antes de cometer la masacre en Texas, Ramos había "anunciado" a través de Facebook que dispararía contra una escuela primaria entre otros mensajes que avisaban que el joven era un peligro para la sociedad.

¿Salvador Ramos con antecedentes ante de la masacre de Texas?

Pero aunque Ramos no tenía antecedentes penales de adultos, ya que acababa de cumplir 18 años, es posible que tuviera antecedentes penales juveniles, una idea que ha planteado el gobernador de Texas, Greg Abbott .

"Es posible que haya tenido antecedentes penales juveniles, pero eso aún no se ha determinado", dijo Abbott durante una conferencia de prensa a principios de esta semana.

The Daily Mail informó que un incidente que involucró a dos adolescentes "enamorados de Columbine" arrestados por amenazar con disparar contra una escuela tuvo lugar en Uvalde en 2018. Según los informes, sus identidades no están confirmadas en ese momento. Pero el Departamento de Policía de Uvalde ha negado que el incidente haya involucrado a Ramos, según el reportero de Fox News, Bill Melugin.

“Texas DPS y Texas Rangers me dicen que esto es incorrecto. Hubo dos menores arrestados por cargos de conspiración por un plan de tiro hace varios años, pero el tirador de Uvalde no estuvo involucrado en ese incidente y no fue arrestado”, tuiteó el reportero .

Se desconocen los nombres de los dos estudiantes que estuvieron involucrados en los incidentes de 2018, ya que los antecedentes penales juveniles están sellados.

