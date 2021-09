Salvador Allende es recordado como el 11-S de Chile por su muerte

El presidente legítimo de Chile, Salvador Allende, se quitó la vida de un disparo en el Palacio de La Moneda antes de caer en las manos de las fuerzas militares de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

Hay que recordar que Allende trató de instaurar el socialismo en su país y a pesar de que murió el hombre, no murió la idea, ni el ejemplo, ya que su figura se convirtió en un referente para la política progresista posterior.

Fue un mártir cuyo ejemplo inspiró al mundo: "El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse. Quiero decirles que tengan fe, la historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen”

Eso fue lo que dijo en su último discurso el político Salvador Allende en el que también agregó: “Esta es una etapa, será superada; éste es un momento duro y difícil, es posible que nos aplasten, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores; la Humanidad avanza para conquista de una vida mejor".

Aniversario del Golpe militar contra Salvador Allende

Los chilenos conmemoran este sábado con diversos actos el 48° aniversario del Golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, que murió en La Moneda, sede del Gobierno, en medio de un bombardeo.

Se destaca que la fecha recuerda el alzamiento militar encabezado por el general Augusto Pinochet, principal cabeza de una dictadura que gobernó con mano de hierro el país hasta el año 1990.

A pesar ese, los grandes diarios chilenos como El Mercurio, La Tercera, y otros centran su información en otro aniversario, los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

No se anunciaron actos oficiales, pero se espera que como cada año en el sector poniente de la capital y en varias ciudades del país se realicen múltiples actos, manifestaciones y homenajes.

¿Quién fue Salvador Allende?

Salvador Guillermo Allende Gossens fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando se llevó a cabo un golpe de Estado para derrocarlo del poder.

Allende participó en política desde sus estudios en la Universidad de Chile, fue sucesivamente diputado, ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y senador desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la presidencia en la cámara alta del Congreso entre 1966 y 1969.

Fue candidato a la presidencia de la República en cuatro oportunidades: en las elecciones de 1952 obtuvo un magro resultado; en las de 1958 alcanzó la segunda mayoría simple tras Jorge Alessandri.

En las de 1964 obtuvo un 38 % de los votos, que no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva; y, finalmente, en 1970 en una reñida elección a tres bandas, consiguió la primera mayoría simple con un 36,6 % de los votos, siendo en definitiva ratificado por el Congreso Nacional.

Cabe destacar que Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado democrático de derecho.

