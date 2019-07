Salen a las calles de Londres a protestar contra el Brexit y el candidato Boris Johnson

Este fin de semana los británicos salieron a las calles de Londres a manifestar su descontento con la salida de Inglaterra de la Unión Europea con el tema del Brexit, sin embargo este no fue el único motivo de las marchas durante varias horas, sino que tampoco están conformes con Boris Johnson, quien es el candidato a primer ministro.

Con una manifestación a la cual llamaron “Not Boris, Yes to Europe” externaron su rotundo rechazo al Brexit, junto a la candidatura de Boris Johnson, el hombre que se ha ido perfilando sigilosamente para ser que nombre que hasta ahora suena con fuerza como el favorito en el reemplazo al cargo que ocupaba Theresa May como la primer ministra británica.

Armados con coloridas pancartas, grandes carteles, un sin fin de altavoces y hasta un inflable burlesco del candidato Boris Johnson fue como protestaron los inconformes, haciendo un río de gente en las calles londinenses durante el fin de seman.

Recordemos que fue en mayo pasado cuando la ministra británica anunciaba que abandonaría el cargo tras sus múltiples intentos fallidos de que se diera un Brexit lo más “amigable” posible, lo cual no sucedió.

"Renunciaré como líder del Partido Conservador y Unionista el próximo viernes 7 de junio para que pueda ser elegido un sucesor", indicó Theresa May.

En su momento May, habría comentado a la prensa mundial que el fracaso de un Brexit con los menores daños colaterales posibles, le había causado un gran pesar al no lograr que su país lograra salir de la Unión Europea, hasta dijo que había hecho todo lo que estuvo en sus manos para llevar a cabo el referéndum del año 2016 que ordenaba el proceso conocido como el Brexit, pero al final este fracasaría.