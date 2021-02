Sale de coma tras 10 meses, no sabe de la pandemia pero tuvo COVID-19 dos veces

Un adolescente que está saliendo de un coma de 10 meses no tiene conocimiento de la pandemia de COVID-19 a pesar de haber contraído la enfermedad dos veces.

Joseph Flavill, de 19 años, fue atropellado por un automóvil mientras caminaba en Burton upon Trent, Staffordshire, el 1 de marzo del año pasado, tres semanas antes de que comenzara el primer bloqueo nacional en Gran Bretaña.

Ha pasado meses en coma después de sufrir una lesión cerebral traumática, pero poco a poco está comenzando a recuperarse y ha comenzado a responder.

Su tía, Sally Flavill Smith, le dijo a The Guardian: “Él no sabrá nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe".

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado".

Dentro del hospital el joven contrajo COVID-19 en dos ocasiones

Su familia no puede visitarlo debido al COVID-19

Dijo que la familia ha intentado explicar a través de una videollamada que no pueden estar con él en persona debido a las restricciones del coronavirus, pero no han intentado explicar la magnitud de la pandemia.

"Cuando esté despierto en su habitación, no tendrá idea de por qué está allí. Hablamos de ello por teléfono y tratamos de hacerle saber que realmente queremos estar allí tomados de la mano, pero no podemos hacerlo (debido a Covid).

“Pero tratamos de mantenerlo lo más simple posible, realmente no tenemos tiempo para adentrarnos en la pandemia enormemente, simplemente no se siente real, ¿verdad? Cuando realmente pueda tener el contacto cara a cara, será la oportunidad de tratar de explicarle lo que ha sucedido".

El adolescente, que fue tratado en el hospital general de Leicester y ahora fue trasladado al centro de atención Adderley Green en Stoke-on-Trent para continuar su recuperación, comenzó a mover sus extremidades cuando se le preguntó y se relaciona con familiares y amigos parpadeando y sonriendo.

Flavill Smith dijo que el adolescente es capaz de seguir órdenes como tocarse la oreja izquierda y derecha, mover ambas piernas y responder sí y no parpadeando, mientras que sus primeras sonrisas han hecho llorar a la familia.

“Aún nos queda un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles”, dijo Flavill Smith.

Mientras el adolescente estaba en coma el mundo enfrentaba la pandemia de COVID-19

Ha atrapado a Covid-19 dos veces durante su recuperación del accidente, pero se recuperó en ambas ocasiones.

La madre de Flavill, Sharon, pudo visitar a su hijo cuando cumplió 19 años en diciembre, pero tuvo que permanecer socialmente distanciada y usar equipo de protección personal completo todo el tiempo. “En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo".

Antes del accidente, Flavill, de Tutbury, Staffordshire, era un adolescente activo y deportivo y debía recibir su premio de oro Duke of Edinburgh en mayo.

A través de su campaña Joseph's Journey, la familia ha recaudado más de 30,000 libras para apoyar al adolescente en su recuperación a largo plazo.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Facebook y mantente informado.