Sacerdote se declaró culpable de abusar de cuatro niños

Una mujer de Vermont demandó el viernes a un sacerdote abusador de niños condenado por abusar de ella cuando ella tenía 11 años y él estaba sirviendo en la iglesia de St. Brendan en Dorchester.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Suffolk por el abogado Mitchell Garabedian, quien representó a docenas de víctimas cuando estalló el escándalo de los sacerdotes pedófilos de Boston, también nombra al superior del padre W. James Nyhan en ese momento en la Arquidiócesis de Boston por no solo no detener Nyhan sino por supuestamente permitir la conducta en primer lugar.

En su demanda, Kelly Story, que ahora vive en Vermont, acusa a Nyhan de abusar sexualmente de ella después de su regreso en 1980 de Carolina del Sur, donde más tarde sería condenado por abusar sexualmente de tres niños, y fue asignado a la parroquia de St. Brendan en Gallivan Boulevard en Dorchester.

"Aproximadamente en 1980, cuando el demandante tenía alrededor de 11 años de edad, el padre acusado Nyhan llevó al demandante a una casa de playa en Salisbury Beach, Massachusetts.

La denuncia acusa a Mons. Frederick Ryan, que ahora vive en Iowa, comparte parte de la culpa porque no solo fue responsable de ubicar a Nyhan en St. Brendan, sino también de supervisar su trabajo allí, incluso con "niños menores", en particular con Story, con quien supuestamente tenía "una relación especial" y que "sabía o debería haber sabido que el padre acusado Nyhan era de mal carácter y reputación y no era apto para interactuar adecuadamente con niños menores.

Nyhan, ahora de unos 70 años, se declaró culpable en 2006 de los cargos de abusar sexualmente de tres monaguillos en Charlestown, Carolina del Sur. en 1979 y 1980, cuando estaba de licencia de Boston y servía allí como pastor asociado visitante a cargo de los monaguillos en una iglesia.

Admitió que había acariciado a tres niños, todos en séptimo u octavo grado, ya sea durante partidos de "lucha libre" en la rectoría de la Iglesia de la Natividad de Charleston o en una playa local. A cambio de su declaración de culpabilidad, un juez cambió su sentencia de 30 años a cinco años de libertad condicional.

