Sacerdote que abusó de menor es obligado a pagar millonaria multa

La Iglesia inició un juicio eclesiástico contra el acusado.

La diócesis católica de Alemania informó este martes que un ex sacerdote fue condenado en un juicio eclesiástico por abusar de un menor durante varios años, por lo que deberá pagar una multa de compensación a la víctima.

El párroco, cuyo nombre no fue revelado, fue retirado de su cargo y fue condenado a una sanción económica, un acuerdo poco común entre la Iglesia y víctimas de abuso, pues en casos anteriores los casos no han tenido una resolución sin la ayuda de las autoridades.

De acuerdo a medios locales, la víctima denunció las agresiones en 2018, tras la publicación de un estudio sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia. Sin embargo, la fiscalía alemana declinó abrir una investigación porque los supuestos crímenes se habían cometido más de 20 años atrás.

Iglesia condena a sacerdote por abusar de menor

Fue condenado a un multa.

Tras el informe de la diócesis, el Vaticano pidió que se abriera un proceso penal. Por lo que fue tras un juicio eclesiástico que la Iglesia condenó al hombre como un agresor sexual convicto, según señaló la diócesis católica de Alemania.

El ahora ex sacerdote, debe pagar una multa no no especificada por los crímenes cometidos entre 1986 y 1993, señaló en un comunicado la diócesis de Limburg. Su condena habría incluido su expulsión del sacerdocio, pero el acusado colgó los hábitos durante el proceso.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la Iglesia católica ha estado abriendo investigación por abusos sexuales infantiles en donde sacerdotes se han visto involucrados, esto tras años de luchas por parte de activistas.

¿Qué significa sacerdote católico?

Se denomina sacerdotes a aquellos que han recibido el segundo o el tercer grado del sacramento del Orden sacerdotal.

Se denomina sacerdotes a aquellos que han recibido el segundo o el tercer grado del sacramento del Orden sacerdotal. Sin embargo, popularmente se identifica al párroco solo con el presbítero (popularmente llamado padre o cura), si bien son sacerdotes también los obispos, pero no los diáconos. Te recomendamos: Arrestan a sacerdote de 74 años por pagar por sexo con menores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!