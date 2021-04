Sacerdote le arranca el cubrebocas a fieles; asegura que “es una babosada”

Pese a que el COVID-19 continúa causando hospitalizaciones y muertes en Honduras, un sacerdote “retó” al virus y causó polémica luego de arremeter en contra de las personas que portaban cubrebocas durante la celebración de Domingo Ramos.

De acuerdo a medios locales, los hechos ocurrieron el pasado domingo en el atrio de un templo en el municipio de Corquín, durante la procesión de ramos, en donde el sacerdote se acercó a una mujer, le arrancó el cubrebocas y lo tiró al piso bajo el argumento que se trataba de una “babosada”.

En un video compartido por el canal de TV Copan Sur y al cual tuvo acceso La Verdad Noticias, se observa el momento en el que el sacerdote le arranca el cubrebocas a la mujer al mismo tiempo que le dice: "No perdamos nuestra cultura, nuestra religión. Mire, yo miro toda esta babosada, ve".

Sacerdote de Honduras.

El sacerdote identificado como Rolando Peña, de 60 años, advirtió que no dejará entrar a la misa a las personas que acudan con cubrebocas, pese al aumento de casos de COVID-19 que se registran en Honduras.

Asimismo, el líder católico se jactó de andar sin ningún tipo de protección ante la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Mire yo como ando, ve. Quítesela, vámonos libres, descubrámonos. No me voy de aquí hasta que no se quiten las mascarillas", aseguró.