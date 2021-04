Sacerdote confiesa su amor por una mujer en plena misa 

¡Para el amor no hay límites! Así lo demostró un sacerdote italiano quien en plena misa y frente al obispo anunció que dejaría los hábitos por estar enamorado de una mujer. La noticia dejó sorprendidos a los feligreses.

El cura identificado como Riccardo Ceccobelli, cura de 41 años de la diócesis de Ovieto-Todi, declaró ante su superior, el obispo Gualtiero Sigismondi, “mi corazón se enamoró, nunca he tenido la posibilidad de traicionar las promesas que hice, pero quiero intentar vivir este amor, sin sublimarlo, sin quitarlo”.

De acuerdo a medios locales, el anuncio del cura ocurrió durante la misa dominical en Massa Martana, localidad de la provincia de Perugia, Italia, en donde el sacerdote declaró su amor por su amada.

El obispo fue el encargado de presentar la situación ante los fieles y luego el cura, quien confesó en ese momento que amaba a la Iglesia Católica pero también a una mujer, según indica el diario italiano Il Corriere della.

Iglesia respalsa renuncia del sacerdote enamorado

El sacerdote Riccardo Ceccobelli renunció al sacerdocio por amor.

A través de un comunicado, el obispo Sigismondi declaró: “agradezco a don Riccardo todo el servicio prestado hasta ahora. Y, en primer lugar, le envío mis más sinceros deseos para que esa decisión, tomada en plena libertad, como él mismo me dijo, le garantice la paz y la serenidad”.

Este martes, el sacerdote dio a conocer su historia ante la prensa tras ser suspendido del servicio y de iniciar los trámites para volver al estado laico.

La madre de Riccardo, Mirella, comentó para un medio italiano que ambos pertenecen a una familia católica y ella había rezado para que su hijo fuera sacerdote. “Ricardo es de buen carácter, era parte de Acción Católica, de joven ya había tenido una mujer, quizás más, pero no me sorprendió cuando me dijo que quería ser sacerdote”, señaló.

La historia del sacerdote italiano que renunció a los hábitos por estar enamorado de una mujer se volvió viral en redes sociales. ¿Qué te pareció su historia? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

