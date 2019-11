Sacerdote abusó sexualmente de una niña pero ella lo grabó todo para que le creyeran

La Policía italiana ha arrestado al sacerdote Michele Mottola de unos 59 años de edad por abusar sexualmente de una menor de 10 años por al menos cinco meses. El cura aceptó públicamente que violó a la menor.

Mottola quien llegó la parroquia de San Giorgio en Trentola-Ducenta, cerca de Nápoles (Italia) en 2017 visitaba regularmente la casa de la menor porque sus padres lo invitaban a cenar, ya que ellos se sentían agradecidos de que colmaba de regalos a la pequeña, sin saber las cosas horribles que le hacía a su pequeña.

La niña comenzó a cambiar su comportamiento y les contó a los a dos feligreses lo que pasaba pero no la creyeron, ella les llegó a decir que "Don Michele me hace cosas, me besa" y dijo que lo hacía en los labios, hasta llegó a preguntar que "¿Lo que hacemos Don Michelle y yo se llama sexo?.

Sucio sacerdote viola a menor y después la acusa de ser una terrorista.

Como nadie le creyó la pequeña decidió grabar lo que el cura le hacía en la que se puede escuchar que el sacerdote le decía a la niña "Te tendría aquí desde la mañana hasta la noche […] ¿Sabes que te amo?", se oye decir a Mottola en la grabación, además de que se le escucha decir "¿Tienes miedo? Abrázame, bésame".

Después de varios meses de no verse y reencontrarse la pequeña reveló que le dijo al cura que no quería que se acercara a ella pero Mottola le constestó que no le gustaría que lo viera como "una especie de paciente mental", pues según él ella había consentido lo que pasó.

Sin embargo la menor le dijo que ya había hablado con algunos feligreses y dijo ahora ellos "entenderán otras cosas. Las cosas se pondrán muy mal", por lo que fue hablar con los padres donde le dijo a la menor "puedes decir mentiras […] Eres como los terroristas suicidas islámicos, lanzando una bomba, matando gente y escapando".

Pero tiempo después aceptó lo que había hecho y fue expulsado de su parroquia pero no procedió a más hasta que las grabaciones fueron difundidas, mientras que la madre de la menor dijo "Ella no tenía miedo y fue hasta el final, porque ya no aguantó más", aseveró la madre. "Mi hija fue más lista que él".