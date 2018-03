¿Sabes porque las patitas de tu perro huelen a Fritos?

CIUDAD DE MÉXICO.- De seguro te ha pasado que mientras juegas con tu perro se te antojan unas papas o unas palomitas sin razón alguna; en realidad puede ser porque sus patas despiden ese olor, y si no lo habías notado ahora prestarás más atención. Aunque no sea normal olerle todo el tiempo las patas a tu perro, deberías de hacerlo constantemente; no solo porque huelen a fritos, también para poderidentificar si esta 100% sano. El olor a frituras en las patas es totalmente normal y esto es una consecuencia de una bacteria llamada “pseudomonas" que los perros tienen en ellas. Estas bacterias se acumulan en las patas junto con el sudor que producen los perros y se alimentan del mismo para continuar con su ciclo de vida. No es malo que los perros tengan este tipo de bacterias en su organismo, lo mismo pasa con el olor de sus patas. Por más higiénico que sea el régimen de tu mascota, el olor a fritos perdurará por siempre. ¡Provecho!

