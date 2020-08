SUBES 2020: Resultados, convocatorias abiertas y registro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México ha señalado que la necesidad por brindar un apoyo a los estudiantes de media superior es porque el porcentaje que deja su formación es elevado, sobre todo cuando está en la recta final.

Es por ello que se creó la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) para que puedan postular a una beca llenando una solicitud, siguiendo las indicaciones.

¿Ya conoces las distintas modalidades de las Becas Elisa Acuña? El objetivo es apoyar a estudiantes, egresados y docentes de instituciones públicas de Educación Superior, para que continúen su profesionalización ��

Entra a ��https://t.co/LIhZfsIBQn…/articulos/becas-elisa-acuna pic.twitter.com/hs0Worh3kz — Delegación Federal de Programas para el Desarrollo (@GobMxDgo) February 13, 2020

Existe una multitud de becas superior que se reparten durante el año, aunque en algunas épocas es más complicado encontrar convocatorias abiertas en el SUBES; sin embargo, es posible intentar encontrar apoyo de una entidad privada.

¿Qué es el SUBES?

El Sistéma Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) es la plataforma en la que puedes gestionar las solicitudes de las becas que otorga la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) en determinados periodos del año.

Algunas de ellas son Jóvenes Escribiendo el Futuro y Becas Elisa Acuña y la manera de registrarse es sencilla.

¿Cómo me registro en el SUBES?

Para poder entrar a la plataforma del SUBES, lo primero que tienes que hacer es acceder a la página dándole clic aquí.

Una vez dentro de la web, pulsa la opción "REGISTRATE AQUÍ".

En la sección de registro deberás introducir los siguientes datos:

Tu Clave única de Registro de Población (CURP), sino la tienes, puede consultarla en la web. Tu dirección de e-mail. Recuerda revisar que los has escrito correctamente, ya que ahí recibirás toda la información de las becas solicitadas y si eres acreedor a una. Una contraseña que sea segura y fácil de recordar, ya que con ella podrán acceder al SUBES posteriormente.

Los pasos para poder registrarte a la plataforma SUBES son sencillos

Tras poner tus datos, deberás impulsar nuevamente el botón "REGISTRARSE". Si todo está correcto, en la pantalla aparecerá el mensaje de que la solicitud fue procesada con éxito.

¿Cómo solicitar una beca de nivel superior a través del SUBES?

Lo primero que debes hacer es acceder a tu cuenta con tu CURP y la contraseña que elegiste al momento del registro la plataforma.

Una vez dentro de tu cuenta es importante que revises todos tus datos a través de las secciones de:

Información personal Información domicilio

Recuerda que debes de llenar todos los datos incompletos y revisar que no existan errores.

En la sección de "Información escolar", debes de revisar si las fichas aparecen y si están correctamente completadas, deberás activarla con la información académica sobre la que quieres optar a una beca.

Cuando ya hayas realizado las comprobaciones, selecciona desde el menú "Solicitud>Solicitar Beca". En el primer apartado encontrarás un "Historial de solicitudes" con las becas que has solicitado anteriormente y el estado en el que se encuentran.

A continuación encontrarás un listado con los "Programas disponibles" y en cada uno de ellos tendrás acceso a ver la compatibilidad del programa y sus detalles.

Si te interesa uno de los programas que hay disponibles deberás hacer clic en "SOLICITAR ESTA BECA".

No olvides rellenar los datos solicitados a continuación y adjuntar la documentación solicitada en el caso de que sea necesario.

Una vez que hayas cargado los documentos necesarios, regresa a la sección. Tu estado ha cambiado a "FINALIZADO". Puedes imprimir el recibo para confirmar tus datos.

Una vez realizados todos estos pasos, revisa con regularidad la página de SUBES. En la sección de "Mensajes" tendrás toda las actualizaciones y la información necesaria acerca de tu solicitud.

Resultados SUBES 2020

Los resultados del SUBES los podrás encontrar en la web oficial del SUBES cuando se hayan resuelto.

La solicitud la habrás realizado a través de Internet mediantes tu CURP personal y si todo ha ido bien, deberías recibir una notificación a través del portal para comunicarte el estado de tu solicitud. Si no es así, puedes ponerte en contacto con la entidad pertinente.

En caso de no conseguir la beca que solicitaste, no te preocupes, hay numerosas entidades tanto públicas como privadas que proporcionan ayudas para estudiar a jóvenes que no tienen los medios suficientes para ello.

En SUBES comprobarás el gran número de becas a las que puedes postular para finalizar tus estudios básicos o universitarios.