SHEIN lanza su colección de otoño para chicas curvy ¡AMARÁS estas prendas!

SHEIN acaba de lanzar su nueva colección curvy para otoño del 2020, y como siempre la marca favorita de las y los fashionistas trae lo mejor de la moda para esta nueva temporada del año.

La modelo curvilínea y recientemente convertida en madre Iskra Lawrence modeló algunas de sus prendas favoritas y compartió sus puntos de vista con E!, para que vayas echándole un ojo a lo que se viene en las tendencias en los próximos meses, no te pierdas esta galería de ropa SHEIN.

Imagen: us.shein.com

"¡NECESITAS una clásica camisa blanca de gran tamaño en tu armario! A veces es difícil conseguir una que te quede bien, ¡pero esta fue simplemente genial! Es un poco más atrevida a lo largo, pero me encantó combinarla con un pequeño suéter encima. "

Top de lunares de manga farol de espalda con fruncido con fruncido delantero

Imagen: us.shein.com

"¡Este me da una verdadera vibración gitana, de mariposa y me encanta! Nunca antes me había puesto un pañuelo en la cabeza, pero me encanta la forma en que fue diseñado con el lindo corte de hombros descubiertos con mangas extragrandes. Este pequeño corte es perfecto ¡Una pieza de transición para pasar del verano al otoño! Realmente estaba sintiendo toda esta vibra, ¡me sentía como una mujer diferente! Es muy juguetona y coqueta, pero todavía hay un aire de confianza alrededor. ¡También me encantan los collares de mariposas! "

Conjunto blazer con botón unicolor con falda

Imagen: us.shein.com

"¡Este dos piezas azul es súper lindo! Un poco atrevido para la oficina, pero si lo colocas en capas y le pones un body debajo, podría ser un atuendo de trabajo realmente lindo. Todos los ojos estarían puestos en ti en ese suave color azul cielo (¡Mi FAVE!). Es un conjunto tan bonito, pero también puedes usar las piezas por separado para poder vestir la chaqueta con un par de jeans. ¡Realmente me encanta este look! "

Blazer tweed de pata de gallo con solapa y falda de de pata de gallo Plus

Imagen: us.shein.com

"Este literalmente me da vibraciones Clueless y ME ENCANTA. Me complació mucho sentir la increíble calidad, especialmente considerando lo asequible que es el look. Lo combinamos con una hermosa blusa sedosa debajo. Los colores de este traje son adorables: muy cursi pero también muy poderosa. La falda tiene un largo muy favorecedor, por encima de la rodilla, pero no demasiado corta, y me siento muy cómoda con ella. Además, me encanta mezclar y combinar: la chaqueta iría muy bien sobre un bonito blanco camisa o T. blanca "

¿Qué te ha parecido esta lista de lo nuevo para otoño que trae SHEIN? Pierde el temor y luce tus curvas con estas prendas, ¡body positive!