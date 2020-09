SHEIN: ¿Vale la pena comprar en esta tienda de ropa?

SHEIN es la tienda de ropa de la que todo el mundo está hablando, ya sea por la calidad de sus prendas, por los precios accesibles o por las críticas al consumo de fast fashion.

Lo sabemos, una blusa encantadora por 12 dólares cuando una casi idéntica se vende en J.Crew por 70 parece demasiado buena para ser verdad. Lo es y no lo es.

Cuando se trata de SHEIN, estás pagando por moda rápida y de baja calidad. Esto no siempre es malo.

¿Vale la pena comprar en SHEIN?

Shein toma artículos populares y modernos de gama alta y hace una versión de menor calidad por un precio mucho más bajo.

Mucha gente ama SHEIN por las piezas que no tienen que ser un caballo de batalla en mi armario (lindas blusas de verano que quizás quiera o no volver a usar el próximo verano, faldas midi que solo uso de vez en cuando en la iglesia, etc.).

Para un vestido que deseas usar dos veces por semana, durante todo el verano, durante los próximos cuatro años, ordenar a esta tienda en línea no será tu mejor opción. Pero si lo que buscas es una blusa para el brunch con tus amigas, podría ser perfecto.

Envíos en SHEIN

Cuando SHEIN comenzó a hacer envíos a latinoamérica las cosas tardaban casi un mes en llegar porque cada pedido se enviaba directamente desde China.

Ahora, tienen una planta de distribución en México y Estados Unidos, por lo que muchas cosas se envían MUCHO más rápido. En promedio, las cosas llegan a tu puerta en una semana o dos.

Imagen tomada de shein.com.mx

Si realizas un pedido de SHEIN para un evento importante, definitivamente tómate el tiempo suficiente para que llegue el artículo.

Ahora ofrecen envío gratuito en pedidos superiores a 1029 pesos mexicanos y devoluciones gratuitas. A veces.

Guía de tallas de Shein

Las tallas de SHEIN se han vuelto más consistentes a lo largo de los años, pero siguen siendo una empresa de ropa con sede en Asia, lo que al parecer significa que sus prendas son pequeñas y cortas.

Cuando se trata de tallas, lo mejor que puedes hacer es leer las reseñas y prestar atención a las medidas específicas.

Muchas de las prendas tienen medidas de cintura, busto y largo, y recomiendo tomar tus propias medidas antes de realizar el pedido.

El tamaño no es uniforme en todos los artículos. Por ejemplo, si eras talla chica en una blusa, no necesariamente eres pequeña en otra blusa. Aquí es donde es importante prestar atención a las guías de tallas y leer las reseñas.

Consejos para comprar en SHEIN

Lee las reseñas

Lo MEJOR que puedes hacer para mejorar su experiencia con SHEIN es leer las reseñas de los artículos antes de comprarlos. Es útil no solo ver si tiene críticas positivas, sino también revisar sus comentarios sobre el tamaño, la calidad, el material y el color.

Puedes averiguar si algo es puro, pequeño o demasiado grande en las reseñas. También es útil mirar las imágenes cargadas y compararlas con las imágenes del producto.

No pidas algo sin una revisión; siempre puedes probarlo, pero no estarás seguro de lo que obtendrás hasta que llegue.

Opta por piezas de moda (no clásicas)

Las piezas no están diseñadas para resistir el lavado frecuente, así que si estás buscando la camiseta blanca que vas a usar con todos tus jeans este verano y luego debajo de los cárdigans durante todo el invierno, invierte en algo de mayor calidad.

Dicho esto, hay una ENORME selección de piezas divertidas y de moda para elegir en un solo lugar en Shein por una fracción del precio que las encontrarías en otro lugar.

Sigue las medidas de tamaño de SHEIN

Incluso si normalmente eres un XS y crees que la guía de tallas debe ser incorrecta porque en esta parte superior te dice que pidas una L, cree en la guía de tallas.

Consulta siempre una tabla de tallas para identificar las equivalencias de tamaño

Y recuerda, los tamaños no son consistentes en todo el sitio, así que mantén tu cinta métrica a mano y verifica las medidas de cada artículo que agregues a tu carrito.

También es útil consultar las reseñas de los clientes de SHEIN sobre el tamaño, la calidad y los descuentos disponibles para las prendas que piensas comprar.