SHEIN: Todo lo que necesitas saber de la tienda en linea

SHEIN es una plataforma internacional de comercio online tipo B2C (negocio a consumidor). La empresa está principalmente enfocada a la ropa femenina, pero también ofrece artículos para hombre, ropa de niño, accesorios, zapatos, bolsos y otros artículos de moda.

El mercado de SHEIN, abarca Europa, América, Australia y los países de Oriente Medio. La marca fue creada en Octubre de 2008, con el lema "todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la belleza de la moda". Hasta la fecha, SHEIN llega a más de 220 países y regiones alrededor del mundo.

Esta famosa empresa ofrece las últimas tendencias para mujeres y jóvenes, a unos precios más que atractivos.

“SHEIN es capaz de llevar las últimas tendencias basadas en la moda global y llevar esos estilos al mercado. Por tanto, si está buscando un estilo bohemio, camisetas gráficas, blusas estampadas o ropa de baño chic, SHEIN es su tienda. El objetivo es ofrecer productos de calidad con estilo, a precios atractivos para todos los usuarios del mundo”, se lee en la descripción de esta famosa tienda en línea.

SHEIN realiza envíos a más de 220 países. Su web está disponible para Estados Unidos, España, Francia, Rusia, Alemania, Italia, Australia y Medio Oriente, por lo que realiza los envíos desde uno de los muchos almacenes que tienen disponibles en el mundo, el que se sitúe más próximo al destino.

SHEIN se está posicionando como la tienda en línea más famosa del momento.

SHEIN, la tienda en línea más famosa

Poco se sabe sobre el sitio o cómo empezó esta famosa tienda de ropa, pero es un lugar popular para que los jóvenes compren debido a sus precios increíblemente bajos.

Los consumidores pueden encontrar ofertas por solo unos pocos dólares, por lo que no es de extrañar por qué muchas personas prefieran tener un guardarropa lleno de esta famosa tienda.

Prácticamente no hay información sobre quién fundó el sitio o cuándo se estableció, ni hay información de contacto para comunicarse con nadie en SHEIN. Sin embargo, si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el chat de servicio al cliente.

SHEIN se presenta como un sitio que vende cosas de un gran almacén, lo que puede atribuirse a sus bajos precios. Las imágenes de los productos no eran muy consistentes y parecía que se habían extraído directamente de Internet.

La falta de coherencia provocó desconfianza en los clientes, sin embargo, los consumidores todavía estaban dispuestos a comprar en el sitio debido a los precios bajos.

Gran parte de su popularidad se atribuye a su éxito en el marketing digital. SHEIN tiene un "programa de blogueros de moda", que es otra forma de decir que tienen influencers que comercializan sus productos a cambio de productos gratuitos.

SHEIN siempre tiene la ultima tendencia en moda y a precios accesibles.

La popularidad de SHEIN brilla principalmente a través de TikTok gracias a la promoción que hacen jóvenes consumidoras reales (aunque a veces puede no estar claro si les enviaron los productos gratis o no). Muchos de los videos serán clips de personas abriendo sus paquetes SHEIN, o lances breves de prueba.

Fuera de los medios digitales, SHEIN también anunció la apertura de algunas de sus tiendas emergentes. Incluso hubo una ventana emergente en París que fue ampliamente aplaudida, atribuyendo además a su éxito.

SHEIN se dirige a una audiencia más occidental, debido a los tipos de tendencias y estilos de ropa que llevan. El estilo de ropa que se vende en el sitio se relaciona con muchos de los tipos de ropa que usan los influencers de Instagram, pero a una fracción del costo.

SHEIN definitivamente ha actualizado su sitio web a lo largo de los años, y parece mucho más atractivo y confiable. Parece estar a la par con otros sitios web de moda con las tendencias que retratan, lo que convence a los consumidores de confiar en el sitio y sus productos. Las imágenes están bien tomadas y se parecen a lo que vería en otros minoristas en línea de buena reputación.

SHEIN también ha mejorado en la consistencia de la comercialización de sus productos, ya que no parece tan incompleto como antes. Parece que pudieron tomar fotos de campañas más profesionales, lo que aumentó aún más su credibilidad como una empresa de comercio electrónico de renombre.

SHEIN constantemente tiene promociones o códigos de descuentos.

5 tips para comprar en SHEIN

Verifique las medidas

Esto es muy importante. La ropa de SHEIN es pequeña, i bien esto no es cierto en todos los ámbitos, el 90 por ciento de las veces he descubierto que este es el caso. Por eso es importante comprobar el tamaño.

Cuando pasas el cursor sobre un determinado tamaño en la página del artículo que te interesa, aparecen las medidas. En este caso, no es necesario que tengas que medirte todo el tiempo.

Por ejemplo, si sabes que eres mediana, normalmente una cintura de 28 pulgadas, y ves que en SHEIN, una mediana es una cintura de 25 pulgadas, deberías pedir la talla grande. También puede ver su tabla de tallas: aquí.

Leer las reseñas

Una de las mejores cosas de SHEIN es que permiten que sus clientes proporcionen reseñas. Esto es genial, ya que te muestra pensamientos reales y sinceros de personas que ya poseen el artículo que estás buscando comprar.

A menudo, los revisores dejan fotos de cómo se ve el artículo y brindan información sobre el tamaño para otros que buscan comprar. No puedo decirte cuántas veces la lectura de las reseñas ha hecho o roto una venta para mí.

Compra el seguro de envío

Cuando ingreses a SHEIN.com, hay una opción para agregar un seguro de envío por 2.99 dólares. Esto le permite devolver artículos de forma gratuita, sin hacer preguntas. Esto te podría beneficiar cuando haces un pedido grande de 10 piezas, ya que puedes devolverlos rápida y fácilmente para obtener un reembolso completo. Puede encontrar información de envío: aquí.

Lea la descripción del artículo

Hay 3 cosas importantes que debe buscar aquí. El tipo de ajuste, los detalles y la tela.

Tipo de ajuste: muestra si el artículo es delgado, regular o de gran tamaño. Detalles: proporciona información sobre la construcción del artículo. Tela: indica el material del artículo. Esto es realmente útil para determinar si algo se estirará o no. Si algo se estira, a veces te puedes quedar con el tamaño normal, pero si no proporciona estiramiento, se sugiere pedir más grande.

Busque códigos promocionales

Como si SHEIN no fuera lo suficientemente barato, casi siempre hay códigos de promoción flotando. A menudo los encuentra en Retail Me Not y simplemente haciendo una búsqueda en Google de "códigos promocionales SHEIN".

¿Quién es el dueño de SHEIN?

De acuerdo con Owler, una conocida compañía norteamericana que ofrece datos de empresas, SHEIN (que tendría más de ocho millones de ingresos anuales) fue creada y es actualmente dirigida por un hombre llamado Cris Xu.

Pese a ello, Xu no aparece entre la lista de billonarios de Asia, ni tampoco es nombrado en importantes portales como Business Insider. Aunque, según los expertos en comunicados de prensa PR Newswire, Cris Xu sería un estadounidense nacido en China, que se especializó en negocios en la Universidad de Washington.

Sin embargo, el empresario no suele aparecer en público y sus menciones en la web se remiten a un par de vagas declaraciones sobre el cambio de nombre de SHEIN. Es decir, resulta imposible seguir su pista.

Y es que, como informa la empresa en su misma web, la marca registrada no está a cargo de nadie apellidado Xu, sino que de un conglomerado llamado ZoeTop Business Co, que estaría basado en Hong Kong y no en New Jersey, como la prensa especializada informó en 2018 cuando SHEIN reveló la información confidencial de casi siete millones de clientes después de sufrir un ciberataque.

Y, entonces, ¿de donde nace en realidad ZoeTop? Pues, aparentemente, desde otra compañía bautizada como SHEIN Group Ltd, que, de acuerdo con el AppStore de Apple, sería la responsable de su popular aplicación, que es tendencia en todo el mundo. Pero existe otra teoría sobre quién sería el poderoso fundador de SHEIN.

Como se "conspira" en foros como Reddit o Quora, SHEIN estaría estrechamente ligada al empresario chino Yang Jianxin, quien según Forbes sería un líder del comercio on-line y cuya fortuna ascendería a un billón de dólares. Lo que lo posicionaría en el número 2.124 de los hombres más ricos del orbe.

A pesar de ello, su nombre jamás aparece relacionado, en específico, a SHEIN. Aunque una de sus compañías parece estar vinculada con otros sitios similares.

Se trata de Shenzhen, la empresa que, como menciona una investigación de 'Buzzfeed', estaría detrás de otras páginas como DressLily, Zaful o Trendsgal. Webs que tampoco suelen declarar quién es un operador, al igual que SHEIN. Una similitud que parece extrañamente coincidente; no obstante, nada parece ser transparente cuando se trata del comercio on-line asiático.