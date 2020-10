SHEIN: Laura Escanes luce ESPECTACULAR vestido Blazer

Es tiempo de prendas calientes, Laura Escanes también sabe muy bien que prendas llevar este otoño, en su caso ha optado por el vestido blazer de SHEIN, no como vestido si no como un suéter. ¿Alguien se habrá dicho alguna vez que esto de vestir a la moda iba a ser sencillo?

Lo mejor de todo es que, claro, le queda super genial. La influencer ha subido un último post a Instagram para darnos a conocer la nueva línea premium de la firma low cost SHEIN, un escalón más en el objetivo de una moda de calidad al mejor precio que perseguimos todas.

SHEIN tiene variedad de modelos Blazer

Y para hacerlo ha elegido ese tipo de prendas de la tienda en línea de SHEIN que elevan cualquier look: el vestido blazer. Pero como sea que ese diseño llevado como vestido es muy 2019, ha preferido dejarlo abierto, sobre un conjunto de top y pantalón ciclista negros y botas a juego.

Laura Escanes sorprende con outfit de SHEIN

Si no fuera porque estamos en el siglo XXI, diríamos que Laura Escanes ha optado por una levita. Y si no fuera porque la vemos en Instagram y no en la vida real, pensaríamos que se ha teñido el pelo de rosa.

Pero como desvela nuestra bloguera fashion de referencia y que hoy La Verdad Noticias te muestra, descubriras en los comentarios al post de la influencer, el nuevo color de su pelo, a juego con el tono lila del vestido blazer de SHEIN, es un filtro instagramero.

El pelo rosa fue un gran hit del confinamiento, y con la segunda ola de coronavirus en apogeo, a muchas nos entran ganas (sin nostalgia) de tirar el pelo por la ventana del Pantone.

No hace tanto tiempo, las operaciones beauty vía photoshop de modelos y celebres clamaban al cielo. Ahora, nuestra aplicación de moda favorita SHEIN ha democratizado el retoque digital igual que Zara democratizó la pasarela.

TE RECOMENDAMOS:SHEIN: Todo lo que necesitas saber de la tienda en linea

El vestido blazer de lacolección premium de SHEINtambién tiene un precio tan superdemocrático que hasta está un poco rebajado de nacimiento ahora vale 48,99 euros y antes 53,99 euros. Por eso, nuestro voto fashion es agregar a la cesta.