SHEIN: Iskra Lawrence comparte su colección de otoño Curve Must Haves

La colección de curvas de otoño de 2020 de SHEIN está a la moda como siempre, y la modelo de curvas Iskra Lawrence tiene sus favoritos de la línea para compartir.

La nueva madre ha probado estas piezas ella misma para informar sobre su ajuste y estilo. La colección fue filmada de manera segura en Lawrence en su casa, y ella decidió no retocar las imágenes finales; todo se trata de esa positividad corporal.

Colección otoño curva de SHEIN

Blusa larga con botones en la parte delantera Plus

"¡Necesitas una clásica camisa blanca de gran tamaño en tu guardarropa! A veces es difícil conseguir una que te quede, ¡pero esta fue simplemente genial! Es un poco más atrevida a lo largo, pero me encantó combinarla con un pequeño suéter encima".

Blusa larga con botones en la parte delantera Plus

Top de lunares suizos con mangas de linterna fruncidas en la parte delantera

"¡Este me da una verdadera vibración gitana, de mariposa y me encanta! Nunca antes me había puesto un pañuelo en la cabeza, pero me encanta la forma en que fue diseñado con el lindo corte de hombros descubiertos con mangas extragrandes. Este pequeño corte es perfecto

Top de lunares suizos

¡Una pieza de transición para pasar del verano al otoño! Realmente estaba sintiendo toda esta vibra, ¡me sentía como una mujer diferente! Es muy juguetona y coqueta, pero todavía hay un aire de confianza alrededor. ¡También me encantan los collares de mariposas!".

Plus Con Estampado Completo Con Manga De Linterna Dobladillo De Lazo Blusa cruzada en dos tonos

"No voy a mentir, soy un poco parcial acerca de esta blusa envolvente irregular porque es una excelente blusa para amamantar y bombear. Me encanta un lugar y me he metido más y más en ellos esta temporada.

Este simplemente va con todo ¡Qué versátil! Estás haciendo algo sin hacer demasiado. ¡Puedes usarlo con un pantalón liso o sin pantalón para las llamadas de Zoom! Jaja Me encantó combinarlo con una falda de piel sintética realmente linda.

El ajuste de esta falda es realmente , muy bonito y el detalle del bolsillo con cremallera le da ese pequeño "algo" extra. Una falda de piel sintética puede ser muy difícil de encajar en las curvas, pero me impresionó mucho el ajuste general y el largo (¡mi trasero no estaba colgando!)".

Plus Con Estampado Completo Con Manga De Linterna Dobladillo

Mono largo con cinturón y hebilla de cuello asimétrico Plus

"¡Este mono de una pieza rojo oxidado y quemado es una locura! Tan pronto como me lo puse, pensé, está bien, esta es probablemente la pieza clave de toda la colección. Me quedaba muy bien y tenía un cinturón muy bonito para ceñir la cintura para enfatizar las curvas.

Mono largo con cinturón y hebilla de cuello asimétrico Plus

Chaqueta de tweed de pata de gallo con detalle de solapa Plus y falda de tweed de pata de gallo Plus

"Este literalmente me da vibraciones Clueless y me encanta. Me complació mucho sentir la increíble calidad, especialmente considerando lo asequible que es el look. Lo combinamos con una hermosa blusa sedosa debajo. Los colores de este traje son adorables: muy cursi pero también muy poderosa”.

“La falda tiene un largo muy favorecedor, por encima de la rodilla, pero no demasiado corta, y me siento muy cómoda con ella. Además, me encanta mezclar y combinar: la chaqueta iría muy bien sobre un bonito blanco camisa o T. blanca”, compartió.

Chaqueta de tweed de pata de gallo con detalle de solapa Plus y falda de tweed de pata de gallo Plus

Conjunto de falda y blazer liso con un solo botón Plus

"¡Este traje de dos piezas azul es súper lindo! Un poco atrevido para la oficina, pero si lo colocas en capas y le pones un body debajo, podría ser un atuendo de trabajo realmente lindo. Todos los ojos estarían puestos en ti en ese suave color azul cielo. Es un conjunto tan bonito, pero también puedes usar las piezas por separado para poder vestir la chaqueta con un par de jeans. ¡Realmente me encanta este look! "

Conjunto de falda y blazer liso con un solo botón Plus

Vestido floral con dobladillo cruzado delantero y botones Plus

"¡Me encanta este romántico vestido de flores! El corte de tulipán de la falda es realmente hermoso y me encanta el escote que muestra un poco de escote pero no demasiado. Es bonito y delicado pero también tiene un toque sexy”.

Vestido floral con dobladillo cruzado delantero y botones Plus

Te puede interesar: SHEIN: 7 consejos antes de COMPRAR en línea

La temporada otoño curve 2020 de SHEIN están rompiendo con la tendencia, ¿qué te parece? Dejanos tu opinión en la sección de comentarios.