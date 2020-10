SHEIN: El MISTERIO detrás del FUNDADOR, el gigante de la ropa en internet

Shein cobró mucha fama en los últimos meses al grado de que millones de personas en el mundo se preguntan cuál es el origen de la empresa que vende moda por internet.

No obstante, sin duda, uno de los desfiles que más asombró a la prensa fue el del gigante de la moda low cost SheIn. Una marca dedicada exclusivamente a la venta online, con presencia en 220 países y que comercializa moda, accesorios y artículos de belleza.

Un negocio que, para muchos, se ha transformado en un modelo a seguir y un ejemplo de éxito. Pero, ¿quién está detrás de SheIn? ¿Quién es su millonario- creador?.

SHEIN se ha hecho sumamente famosa en internet

Fundador de SHEIN

En octubre de 2008, SheIn (anteriormente llamado SheInside, hasta 2015) se presentó como una solución a las largas filas para comprar y el hecho de no encontrar el tallaje perfecto.

"Todos tienen derecho a disfrutar de la belleza de la moda", dice su eslogan y, gracias a ello, han logrado expandir su actividad hasta Oriente Medio, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica e incluso Australia.

Pero, y aunque en su web parecen tener la voluntad de desvelar su origen y los detalles de su confección, poco es lo que se sabe sobre su fundador y presidente, que -a ojos de numerosos medios dedicados a la economía- resulta ser un verdadero enigma.

Sobre todo, porque casi no existe información rastreable o comprobable sobre el paradero del supuesto magnate.

De acuerdo con Owler -una conocida compañía norteamericana que ofrece datos de empresas- SheIn (que tendría más de ocho millones de ingresos anuales) fue creada y es actualmente dirigida por un hombre llamado Cris Xu.

Pese a ello, Xu no aparece entre la lista de billonarios de Asia, ni tampoco es nombrado en importantes portales como Business Insider.

Aunque, según los expertos en comunicados de prensa PR Newswire, Cris Xu sería un estadounidense nacido en China, que se especializó en negocios en la Universidad de Washington.

Sin embargo, el empresario no suele aparecer en público y sus menciones en la web se remiten a un par de vagas declaraciones sobre el cambio de nombre de ShenIn, la página en donde se puede comprar de forma segura.

Es decir, resulta imposible seguir su pista.

Y es que, como informa la empresa en su misma web, la marca registrada no está a cargo de nadie apellidado Xu, sino que de un conglomerado llamado ZoeTop Business Co, que estaría basado en Hong Kong y no en New Jersey, como la prensa especializada informó en 2018 cuando SheIn reveló la información confidencial de casi siete millones de clientes después de sufrir un ciberataque.

Y, entonces, ¿de donde nace -en realidad- ZoeTop? Pues, aparentemente, desde otra compañía bautizada como Shein Group Ltd, que, de acuerdo con el AppStore de Apple, sería la responsable de su popular aplicación, que es tendencia en España.

Pero existe otra teoría sobre quién sería el poderoso fundador de SheIn.

Como se "conspira" en foros como Reddit o Quora, SheIn estaría estrechamente ligada al empresario chino Yang Jianxin, quien -según Forbes- sería un líder del comercio on-line y cuya fortuna ascendería a un billón de dólares. Lo que lo posicionaría en el número 2.124 de los hombres más ricos del orbe.

A pesar de ello, su nombre jamás aparece relacionado, en específico, a SheIn. Aunque una de sus compañías parece estar vinculada con otros sitios similares.

Se trata de Shenzhen, la empresa que, como menciona una investigación de 'Buzzfeed', estaría detrás de otras páginas como DressLily, Zaful o Trendsgal. Webs que tampoco suelen declarar quién es un operador, al igual que SheIn.

Una similitud que parece extrañamente coincidente.

No obstante, nada parece ser transparente cuando se trata del comercio on-line asiático.