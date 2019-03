¡SE TE ACABÓ TU VISA! Le dice EU a aliados, familiares y cercanos de Maduro

El gobierno de Estados Unidos no para con las represalias contra Nicolás Maduro, sus aliados, amigos y hasta familiares, y es que ahora la nación norteamericana anunció un listado de restricciones a los visados de decenas de partidarios y cercanos al presidente de Venezuela.

¡SE TE ACABÓ TU VISA! Le dice EU a aliados, familiares y cercanos de Maduro

Elliott Abrams, enviado de Trump a Venezuela fue el encargado de anunciar la nueva medida explicado que con ellas se busca afectar al ‘círculo cercano’ de Nicolás Maduro.

El funcionario no quiso detallar a fondo los nombres de las personas que serán afectadas con la nueva disposición.

Con anterioridad, el gobierno de Donald Trump ya había realizado una serie de restricciones al aren de funcionarios venezolanos como medida de presión para que Maduro abandonara el poder en Venezuela.

Cuando la prensa le pidió más detalles, el diplomático respondió: "No puedo revelar mucho más sobre los visados, me han dicho los abogados que debido a las normas simplemente no puedo hacer eso, se trata de información confidencial de visados. Estaré encantado de hacerlo (público) si me permiten".

En su discurso, Abrams aseveró que Estados Unidos continuará adoptando "las acciones apropiadas" contra Maduro y mencionó las sanciones impuestas hoy contra seis miembros de las fuerzas seguridad venezolanas, a los que Washington acusa de "obstruir" la entrada de la ayuda humanitaria que la oposición quería introducir el sábado pasado en Venezuela.