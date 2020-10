Rutina de maquillaje para lucir más despierta por las mañanas ¡Pasos fáciles!

Rutina de belleza por la mañana. Foto:Nueva mujer

Según la maquilladora Sandy Linter, no necesitas horas extra en tu rutina de la mañana para lucir con los ojos más brillantes, solo necesitas el maquillaje adecuado.

Consejos de maquillaje para las mañanas

Aclare con corrector

Cuando se trata de elegir un producto que te ayude a lucir más despierto, el corrector es la primera opción obvia. Pero además de usarlo para cubrir las ojeras, Linter sugiere otro truco para fingir dormir lo suficiente. Use corrector como iluminador en la esquina interna de los ojos, junto a la parte superior de la nariz. Esto ayudará a iluminar el área y hacer que parezca más vibrante.

Aplicar corrector. Foto: Magacín

Idealmente, tendrá un corrector que sea un poco más claro que su tono de piel para agregar un efecto de resaltado, pero si no, su resaltador habitual o una sutil capa de sombra de ojos blanca también funcionará.

Haz que tus ojos resalten con delineador de ojos

La clave para hacer que tus ojos luzcan más vivos llamando la atención , lo cual es fácil de hacer con una aplicación adecuada del delineador de ojos. Aplique un delineado más grueso de lo habitual en el párpado superior y casi no aplique ningún delineador en el párpado inferior.

Esto levanta la mirada de cualquiera que te esté mirando. Este truco funcionará con cualquier tono, pero para darle un toque adicional, prueba un poco de blanco en la línea de las pestañas.

Concéntrate en tus pestañas superiores

Rizar las pestañas las ayudará a apuntar hacia arriba en lugar de hacia afuera, lo que sabemos por el consejo anterior de Linter es clave para lucir más despierto. Luego, aplique una capa saludable de rímel.

No aplique nada que se pueda transferir al área debajo de los ojos. El producto caído manchara debajo de sus ojos, causando la aparición de círculos debajo de los ojos.

Aplicar mascara. Foto: El confidencial

Adopta sombras de ojos claras

La regla cardinal de Linter para usar sombras de ojos para animar tus ojos es seguir con tonos más claros y neutros. Si usa sombras de ojos, manténgalas en el lado más suave, no opte por los marrones profundos o negros.

Las sombras más claras no enfatizan y la oscuridad en los huecos de los ojos debajo de los ojos, lo que le ayudará a evitar parecer cansado. Puede mezclar y combinar tonos mate y brillantes que agregaran algo de brillo para crear dimensión en sus párpados.

Levanta las cejas

Linter recomienda colorear sus cejas y cepillarlas, luego aplicar un gel para cejas para mantenerlas en su lugar todo el día. Luego, aplique un iluminador que elevará sus cejas.

Esculpe con rubor

Cuando apliques rubor, considera un enfoque de menos es más. No se exceda en nada. Opta por un rubor en crema en lugar de polvo, que suele ser la mejor opción para la piel seca porque no se apelmaza ni se descama. Para una técnica fácil de esculpir sin contorno, aplique en forma de "C" desde las manzanas de sus mejillas hasta sus sienes.

Agrega un poco de fuerza con lápiz labial

Deslizar un lápiz labial brillante es la forma más fácil de lucir más pulido en 10 segundos. Linter es fanático de los tonos más vibrantes que llamarán la atención sobre tus labios, y te recomendamos un rojo clásico o un llamativo naranja-rosa.

Ten cuidado con el polvo

Un acabado húmedo ayudará a iluminar tu tez, por lo que querrás ir con calma con el polvo mate. Aplique el polvo solo donde lo necesite para combatir el brillo: en la frente, a los lados de la nariz y el mentón. Use un cepillo esponjoso y un toque ligero para obtener mejores resultados.