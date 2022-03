Rusia se niega a lanzar satélites de internet occidentales tras sanciones

Agencia espacial rusa se niega a lanzar satélites de internet occidentales tras sanciones

Las consecuencias comerciales de la guerra entre Rusia y Ucrania están a punto de extenderse al espacio exterior.

OneWeb, una startup satelital con sede en Londres que lucha por la conectividad global a Internet y un competidor clave de la constelación de Internet satelital StarLink de Elon Musk, estaba lista para lanzar un lote de 36 satélites de Internet el viernes como parte de su plan para una constelación de 648 satélites.

Pero esos planes ahora están en peligro ya que Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, parece estar dispuesta a bloquear el esfuerzo.

Un cohete Soyuz de fabricación rusa operado por Arianespace SA de Francia estaba destinado a llevar los satélites a la órbita terrestre baja, lanzándolos desde el cosmódromo de Baikonur, propiedad de Rusia, en Kazajstán.

OneWeb y Rusia firmaron un acuerdo de varios años para lanzamientos de satélites, con la compañía lanzando sus satélites exclusivamente en el cohete Soyuz de Rusia.

Pero Dmitry Rogozin, director general de Roscosmos y exviceprimer ministro con un don para la retórica incendiaria, se niega a seguir adelante con lo que debería ser un lanzamiento de rutina en respuesta a las sanciones del Reino Unido a Rusia tras la invasión de Ucrania.

La agencia exige que el gobierno del Reino Unido venda todas las participaciones en OneWeb y que la empresa garantice que los satélites no se utilizarán con fines militares, según un ultimátum publicado en Twitter desde la cuenta oficial de Roscosmos.

Roscosmos enfatizó que las demandas se deben "a la postura hostil del Reino Unido hacia Rusia" el miércoles. La fecha límite para cumplir con las solicitudes es el jueves a las 9:30 p. m., hora de Moscú, dijo Rogozin en una entrevista con Russia 24.

OneWeb ya tiene 428 satélites en órbita, con su último lanzamiento de satélites el mes pasado. La compañía está trabajando para atraer clientes y reembolsar a los inversores después de que el gobierno del Reino Unido y Bharti Global de India la salvaran de la bancarrota en 2020.

Rogozin ha tuiteado declaraciones extravagantes en el pasado en respuesta a las sanciones occidentales, concretamente en 2014 después de la anexión rusa de Crimea.

“Después de analizar las sanciones contra nuestra industria espacial, sugiero a EE. UU. que lleve a sus astronautas a la Estación Espacial Internacional usando un trampolín”, dijo Rogozin en ese momento en Twitter luego de las sanciones de EE. UU. contra el sector espacial de Rusia.

A pesar de los extravagantes tuits y entrevistas de Rogozin, históricamente Estados Unidos y Rusia han cooperado en el espacio.

Rusia promete continuidad con NASA para la EEI

Si bien las tensiones en la Tierra han llevado a amenazas de una salida prematura, Rogozin ha prometido que Rusia seguirá siendo el socio de la NASA en la Estación Espacial Internacional al menos hasta que la estación finalmente se retire.

Los legisladores británicos no dieron señales de inclinarse ante Roscomos y someterse a las demandas. "No hay negociación en OneWeb: el gobierno del Reino Unido no está vendiendo su parte", tuiteó el miércoles Kwasi Kwerteng, secretario de Negocios y Energía del Reino Unido. "Estamos en contacto con otros accionistas para discutir los próximos pasos...".

