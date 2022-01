Rusia realizará ejercicios navales con fuego real frente a las costas de Irlanda

Marina rusa realizará ejercicios navales con fuego real frente a las costas de Irlanda

Los planes de Rusia de realizar juegos de guerra frente a la costa de Irlanda en aguas internacionales "no son bienvenidos", advirtió el lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, ya que la situación en Ucrania sigue siendo inestable.

Los simulacros con fuego real que se llevarán a cabo a principios de febrero, según el Irish Examiner, se llevarán a cabo a 150 millas de la costa suroeste de Irlanda.

Esa área está en aguas internacionales pero dentro de la zona económica exclusiva de Irlanda.

La marina rusa realizará ejercicios que han generado rechazo en Irlanda.

“Este no es un momento para aumentar la actividad militar y la tensión en el contexto de lo que está sucediendo con y en Ucrania”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney.

"El hecho de que elijan hacerlo en las fronteras occidentales, si se quiere, de la UE, frente a la costa irlandesa, es algo que, en nuestra opinión, simplemente no es bienvenido y no se desea en este momento, particularmente en las próximas semanas".

Irlanda deja claro a Rusia ‘que no es bienvenida’

Coveney también dijo que "no tenemos poder para evitar que esto suceda, pero ciertamente le he dejado claro al embajador de Rusia en Irlanda que no es bienvenido".

El desarrollo se produce cuando la OTAN anunció que enviará aviones de combate y barcos a Europa del Este, mientras que Estados Unidos ordenó a las familias del personal de la embajada en Ucrania que evacuen el país por preocupaciones sobre una posible invasión rusa.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Rusia como que se desplomó la bolsa rusa ante las tensiones militares en Ucrania.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.