Rusia “planeaba usar la viruela del mono como arma biológica”, advierte un informe

Los científicos militares de Rusia investigaron el uso de la viruela del mono como arma biológica hasta al menos principios de la década de 1990, según entrevistas recientemente resurgidas con un excoronel del ejército ruso.

Ken Alibek, quien fue subdirector del programa de armas biológicas de la URSS hasta su colapso en 1991 y que permaneció en su sucesor la Federación Rusa hasta un año después, afirmó que supervisó a 32.000 empleados en 40 instalaciones.

Después de mudarse a los EE. UU., reveló cómo los soviéticos habían investigado una variedad de enfermedades infecciosas para usar en la guerra, centrándose en la viruela hasta que su erradicación a través de programas globales de vacunación los obligó a abandonar la idea.

En una entrevista de 1998 con el personal del Proyecto Estadounidense de No Proliferación de Armas Químicas y Biológicas (CBWNP), explicó que se descartó porque los casos perdidos causados por una fuga accidental en Rusia ahora serían "difíciles de explicar a la comunidad internacional".

"Así que desarrollamos un programa especial para determinar qué virus 'modelo' podrían usarse en lugar de la viruela humana", indicó.

“Probamos el virus vaccinia, el virus de la viruela del ratón, el virus de la viruela del conejo y el virus de la viruela del mono como modelos para la viruela" explicó.

Actualmente la enfermedad se está propagando por el mundo

Indicó que la idea era que todo el trabajo de investigación y desarrollo se llevara a cabo utilizando estos modelos de virus. "Una vez que obtuviéramos un conjunto de resultados positivos, tomaría solo dos semanas realizar las mismas manipulaciones con el virus de la viruela y almacenar el agente de guerra"

"Tendríamos en nuestro arsenal un virus de la viruela genéticamente alterado que podría reemplazar al anterior".

El Ministerio de Defensa ruso decidió continuar trabajando con la viruela del mono para "crear futuras armas biológicas" después del fin de la URSS, agregó el Dr. Alibek.

El mismo año, fue llevado ante una audiencia del Congreso de los Estados Unidos, donde dijo que estaba "convencido de que el programa de armas biológicas de Rusia no se ha desmantelado por completo".

Sus afirmaciones fueron respaldadas por un ex inspector de armas de las Naciones Unidas varios años después. Jonathan Tucker, quien dejó la Comisión Especial de la ONU para trabajar en el grupo de expertos del Instituto Monterey en Washington, dijo a United Press International que todavía estaban "muy lejos" de que la viruela del mono pudiera diseñarse como un arma biológica.

Dijo que la protección de la vacuna contra la viruela sería suficiente para repeler las infecciones, pero muchos países solo han conservado reservas moderadas de la vacuna desde que se erradicó la enfermedad.

Planearon hacer que la enfermedad sea un arma biológica

Otro ex inspector de armas de la ONU, que no quiso ser nombrado, fue citado en el informe diciendo: "No hay confirmación de que (la viruela del mono) se haya filtrado, pero existe la posibilidad".

Entrevistado nuevamente para el mismo informe, dijo que si bien no estaba al tanto de ninguna filtración, "no fue un problema contraer ninguno de los virus de la ortopox (viruela, viruela del camello y viruela del mono)".

En el momento del informe, no se pensaba que la viruela del mono fuera transmisible entre humanos. Sin embargo, ahora se sabe que el virus puede propagarse a través del contacto cara a cara prolongado.

Ahora la viruela del mono se expande por el mundo, hay 20 casos en el Reino Unido, según lo reveló el viernes el secretario de salud Sajid Javid, aunque "la mayoría de los casos" son leves.

El virus también se ha detectado en otros nueve países fuera de África central y occidental, donde se ha concentrado la mayoría de los casos históricos.

Los científicos africanos han dicho que están desconcertados por su propagación global. El Reino Unido ahora se está abasteciendo de vacunas contra la viruela como medida de precaución, para evitar los contagios de viruela de mono.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!