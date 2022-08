Rusia planea apoderarse y destruir los recursos naturales de Ucrania

Ucrania sigue siendo invadida por el régimen de Rusia, día con día se apoderan de más territorio de la zona de Donetsk, y las pérdidas económicas para el país más pequeño se siguen sucediendo, pues pierden fábricas, dinero y recursos naturales.

Y es que salió a la luz a un plan ruso para continuar las afectaciones contra el país invadido, mencionando que una indicación directa es la de ocupar las áreas con la mayor parte de las materias primas de esta nación, para "ahorcarlos" en su producción, por decirlo de alguna manera.

Aunque la justificación rusa es que buscan proteger al pueblo rusófono que habita en las zonas invadidas, curiosamente estas también son las que más de estos elementos presentan al gobierno de Zelenski, lo cual sería usado en contra de ellos.

Por ello, el plan de la federación rusa es apoderarse de estos y destruirlos, no estando por la labor de apoderarse de ellos, ya que buscan que Ucrania dependa de la buena voluntad de Moscú para venderles carbón y otras materias primas, obligándolos a permanecer de su lado.

¿Qué recursos quiere tomar Rusia en Ucrania?

Rusia sigue invadiendo a Ucrania

Las zonas de Donetsk, Jersón, Járkov, Luhansk y Zaporizhia son las áreas que están en control de fuerzas rusas, por las cuales está la disputa y la guerra, pero lo que importaría en ellos son su materias primas, de las cuales te hablaremos en La Verdad Noticias.

Entre la lista de los recursos, se encontrarían el titanio, hierro, litio, carbón, bolsas de gas y petróleo, de las cuales buscarían su destrucción en los equipos que trabajan en ellas, para hacer dependientes a los ucranianos de lo que Rusia les venda.

¿Cuántos muertos hay en la guerra entre Ucrania y Rusia?

Los soldados siguen muriendo

Si bien, los números no puede contarse bien debido a que varias zonas de guerra continúan activas y los cuerpos no pueden ser recuperados, se estima en el bando invasor tienen hasta 26 mil 600 militares muertos, mientras ellos no tienen civiles involucrados.

Mientras que Ucrania cuenta con soldados muertos por miles, y en cuanto a las bajas de civiles los números suben en una cifra considerable, pero todos son estimaciones que se acercan a las decenas de miles por los bombardeos.

