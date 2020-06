Rusia pagó recompensa a militantes vinculados con talibanes para matar a tropas estadounidenses

Rusia talibanes Estados Unidos

Funcionarios de inteligencia estadounidenses evaluaron que la agencia de inteligencia militar de Rusia pagó recompensas a los militantes vinculados con los talibanes para matar a las tropas de la OTAN en Afganistán, que incluyen a las fuerzas estadounidenses, según un informe del New York Times el viernes.

Funcionarios estadounidenses descubrieron información sobre las recompensas a principios de este año. Parte del dinero de la recompensa fue recaudado por militantes islamistas o aquellos asociados con ellos, informó The Times.

En 2019, 17 soldados estadounidenses murieron en combate en Afganistán, según el Departamento de Defensa.

Los servicios de inteligencia estadounidenses están convencidos de que Rusia ofreció discretamente recompensas

Los interrogatorios de militantes y criminales afganos arrojaron la información que indica que los militantes vinculados a los talibanes recibieron recompensas de las fuerzas rusas, informó el Times.

Los funcionarios de inteligencia creen que las recompensas involucran a la Unidad 29155, una rama de la agencia de inteligencia militar GRU de Rusia.

La unidad 29155, que se cree que está compuesta por ex tropas de las fuerzas especiales rusas, ha sido culpada de una serie de intentos de asesinato en toda Europa, incluido el envenenamiento del desertor ruso Sergei Skripal en 2018.

¿Se tomaron represalias?

Una teoría planteada por algunos de los funcionarios es que Moscú pudo haber estado tomando represalias después de una vergonzosa derrota durante una batalla en Siria en 2018.

Entre 200 y 300 mercenarios de una empresa de seguridad vinculada a Rusia fueron asesinados durante una batalla de cuatro horas en un ejército base que albergó a las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos.

No está claro si el Kremlin sancionó las recompensas. Las autoridades rusas dijeron que no estaban al tanto de las acusaciones, según The Times.

El presidente Donald Trump recibió información sobre la evaluación de inteligencia, pero la Casa Blanca aún no ha respondido, dijeron las fuentes del Times. El Consejo de Seguridad Nacional había desarrollado planes para abordar el informe ya en marzo, planes que incluían la presentación de quejas o sanciones diplomáticas, según The Times.

Las fuerzas estadounidenses han acusado previamente a Rusia de proporcionar ayuda material a los talibanes y subvertir los esfuerzos de Estados Unidos para estabilizar la región: "Claramente, están actuando para socavar nuestros intereses", dijo el entonces comandante estadounidense en Afganistán, general John Nicholson, en 2018.

"Nos han traído armas a este cuartel general y nos las han dado líderes afganos y dijeron que esto fue entregado por los rusos a los talibanes", agregó.

La administración Trump, en comparación, ha amenazado a Irán con represalias masivas por la muerte de un solo estadounidense y acusó a Irán de complicidad en la muerte de 600 soldados estadounidenses en Irak