Rusia notifica a Estados Unidos que realizará ejercicios nucleares

Rusia ha notificado a Estados Unidos que realizará ejercicios nucleares, aumentando las tensiones y las dudas sobre sus intenciones.

Tales simulacros son parte de los ejercicios anuales de fuerzas nucleares estratégicas 'Grom' de Rusia, según el gobierno de EE.UU.

"Estados Unidos fue notificado y, como hemos destacado antes, este es un ejercicio anual de rutina de Rusia", dijo el martes el general de brigada de la Fuerza Aérea Patrick Ryder.

Rusia y sus misiles balísticos intercontinentales

Rusia ha disparado misiles balísticos intercontinentales durante sus últimos ejercicios anuales. Está obligado a proporcionar un aviso previo sobre los lanzamientos de misiles en virtud del Nuevo Tratado START.

Los simulacros llegan en un momento delicado en la situación mundial.

Las autoridades rusas llamaron a las potencias occidentales el domingo y el lunes para transmitir sus acusaciones de que Ucrania planea usar una "bomba sucia" en su propia tierra. Moscú llevó las acusaciones al Consejo de Seguridad de la ONU el martes.

"Estamos bastante satisfechos porque creamos conciencia", dijo el embajador adjunto ante la ONU de Rusia, Dmitry Polyanskiy.

"No me importa que la gente diga que Rusia está gritando lobo si esto no sucede porque este es un desastre terrible, terrible que amenaza potencialmente a toda la Tierra".

Tanto los funcionarios occidentales como los ucranianos han señalado las acusaciones como falsas y un pretexto para intensificar la guerra entre Rusia y Ucrania.

Como mencionams en La Verdad Noticias, el martes, el presidente Joe Biden advirtió a Rusia que usar un arma de fuego nuclear "táctica" de menor rendimiento sería un "error increíblemente grave".

"Todavía no les garantizo que sea una operación de bandera falsa, no lo sabemos", dijo Biden. Pero sería un grave error.

¿Qué dijo el presidente de Ucrania sobre las acusaciones de Rusia?

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que las acusaciones de Rusia muestran que está tramando un ataque con un explosivo con material radiactivo y planea culpar a Kiev.

Mientras tanto, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, destacó cuán crucial es que Rusia cumpla con su obligación de enviar una notificación sobre sus ejercicios.

"Si bien Rusia se involucra en una agresión no provocada y una retórica nuclear imprudente, estas medidas de notificación aseguran que no nos tomen por sorpresa y reducen los riesgos de percepción errónea", dijo Price.

