Rusia no presionará a China para asistir a charlas sobre control de armas con EU

El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, aseguró este miércoles que Rusia respetará la decisión de China de no participar en las conversaciones sobre control de armas con Estados Unidos, por lo que Moscú no ejercerá presión sobre Beijing para cambiar esa posición.

“La posición de China es clara como el cristal. A estas alturas, China no está lista para unirse a los esfuerzos de Estados Unidos y Rusia en la esfera del control de armas. Me parece que tenemos que respetar tal posición. Rusia no presionará a China para unirse a nuestras conversaciones bilaterales”, declaró Antonov citado por la agencia Sputnik.

Beijing ha sido reticente a unirse a los tratados de control de armas junto con Estados Unidos y Rusia, insistiendo en que su arsenal y armas almacenadas son ampliamente inferiores en número a las de sus equivalentes de Moscú y Washington.

China asegura que su arsenal de armas nucleares es tan solo una fracción de la que posee Estados Unidos, por lo que una de sus condiciones para unirse al tratado es que Washington iguale a Beijing en ese sentido

Rusia y EU buscan reducir arsenales nucleares

Rusia y Estados Unidos han iniciado conversaciones para negociar la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégico (New START, por sus siglas en inglés), al que llegaron en 2010 y que expirará en febrero.

El New START es el único tratado sobre control de armas vigente entre ambos países luego del colapso del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF). El New START estipula que muchos de los lanzadores de misiles nucleares estratégicos deberán ser reducidos a la mitad, y limita el número de ojivas nucleares estratégicas desplegadas a 1,500.

China ha señalado que estaría dispuesta a unirse a las discusiones con la condición de que Estados Unidos reduzca su arsenal nuclear al mismo nivel que el de Beijing, pero al mismo tiempo asegura que Washington no estará de acuerdo con esta medida.

Para China, el verdadero propósito de Estados Unidos al proponer la anexión es librarse del nuevo tratado con Rusia, que busca que el New START se extienda por cinco años más.