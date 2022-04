Rusia no cierra los grifos de gas; compradores tienen semanas de pago en rublos.

Los compradores de gas ruso tienen semanas para pagar los suministros en rublos, dijo el Kremlin, y agregó que Rusia no cerrará los grifos el viernes.

El presidente Vladimir Putin firmó una orden el jueves diciendo que los países considerados hostiles, aquellos que han impuesto sanciones a Rusia luego de su invasión de Ucrania, deben pagar a partir del 1 de abril el gas en rublos, o ver sus contratos suspendidos.

Los países occidentales han dicho que el pago en rublos violaría contratos que pueden tardar meses o más en renegociarse, mientras que Alemania, la principal economía y potencia industrial de Europa, calificó el decreto ruso de "chantaje político" y rechazó pagar rublos a Rusia por demanda de gas.

Rusia no cortará el gas a partir del 1 de abril

Dirigiéndose a los periodistas el viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: "Me hicieron muchas preguntas sobre si esto significa que si no hay una confirmación en rublos, el suministro de gas se cortará a partir del 1 de abril. No, no es así".

“El pago de las entregas reales que se están realizando ahora no es necesario que se realice hoy. Y debería hacerse en algún lugar al final, en la segunda quincena del mes de abril, o incluso a principios de mayo”, dijo a los periodistas, según la agencia de noticias rusa Interfax, y agregó que el gigante energético estatal Gazprom funcionaría. con sus clientes para implementar las nuevas reglas.

40% del gas de Europa proviene de Rusia

La Verdad Noticias informa que, Europa depende en gran medida de Rusia para sus necesidades energéticas, con alrededor del 40 por ciento de su gas proveniente del país. Si Moscú decide detener las entregas, podría provocar escasez de suministro, cierres de fábricas y costos de energía paralizantes en toda la región.

Peskov dijo que Rusia podría abandonar en algún momento la orden del rublo si las condiciones cambiaran, pero "en las condiciones actuales, los rublos son la opción más preferible y confiable para nosotros". Actualmente, el rublo de Rusia se recupera casi por completo pese a las sanciones occidentales.

Cuando se le preguntó acerca de los informes de los medios alemanes sobre la posibilidad de que Alemania nacionalice algunas subsidiarias de Gazprom, Peskov dijo que sería una grave violación del derecho internacional. Dijo que Rusia estaba presenciando “acciones de gánsteres” en relación con la incautación de su propiedad.

