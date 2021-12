Rusia niega estar reteniendo suministro de gas a Europa

Compañía rusa niega estar reteniendo suministro de gas a Europa

El gigante energético de Rusia Gazprom rechazó las acusaciones de que Moscú está limitando las entregas de gas a Europa y denunció la reventa de gas de Alemania a Polonia en medio de la subida de los precios.

Polonia acusó esta semana a Moscú de haber detenido sus entregas a través del gasoducto Yamal-Europa que envía gas ruso a Europa Occidental, acusando a Gazprom de "manipulación".

El gasoducto estaba operando en modo inverso esta semana, enviando gas desde Alemania a Polonia, mostraron datos públicos, mientras los precios europeos del gas subían.

El presidente Vladimir Putin negó el viernes que la dirección del flujo fuera un movimiento político y dijo que Polonia había "marginado" a Rusia en la gestión del oleoducto.

"Todas las acusaciones contra Rusia y Gazprom de que no estamos suministrando suficiente gas al mercado europeo son absolutamente infundadas, inaceptables y falsas", dijo el sábado por la noche el portavoz de Gazprom Sergei Kupriyanov, calificando las acusaciones de "mentiras".

El suministro ruso de gas natural a Europa se ha sumido en la controversia una vez más.

Dijo que algunos compradores de gas ruso, en particular Alemania y Francia, no han realizado pedidos adicionales y criticó el flujo inverso de gas que se produjo cuando "el invierno apenas comienza" como "no la decisión más racional".

"Ni siquiera quiero hablar sobre el precio de tales suministros inversos. Estos precios son significativamente más altos que los precios para los volúmenes de contrato establecidos por Gazprom", dijo en una entrevista en la televisión estatal.

"Todos los problemas en Europa Occidental han sido creados por ellos mismos y no hay necesidad de culpar a Gazprom por esto. Es mejor mirarse en el espejo".

Occidente acusa a Rusia de presionar a Europa con gas

Los países occidentales han acusado durante semanas a Rusia de limitar las entregas de gas para presionar a Europa en medio de las tensiones por el conflicto de Ucrania y para impulsar el controvertido gasoducto Nord Stream 2 que enviará gas ruso a Alemania.

El Ministerio de Energía de Alemania, por su parte, vertió el domingo agua fría sobre las acusaciones de que Rusia retenía las entregas.

"Se están cumpliendo los contratos de suministro a largo plazo, incluidos los rusos, y las cantidades de gas a largo plazo están llegando a Alemania", dijo el ministerio a la AFP.

