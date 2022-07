Rusia lanza campaña para reclutar soldados para guerra en Ucrania.

A cinco meses de la guerra de Rusia contra Ucrania, el gobierno aún no ha decretado la movilización general de la población ampliamente prevista. Soldados profesionales y contratados luchan junto a miembros de empresas militares y de seguridad privada.

También se desplegaron hombres reclutados de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en la región de Donbas, en el este de Ucrania. Pero, en lugar de reclutar tropas a través de una movilización general, las oficinas de reclutamiento rusas parecen estar intensificando sus esfuerzos para atraer soldados regulares.

Alexander, que no quiere dar su nombre real por razones de seguridad, es un veterano. Hace años que no vive en Rusia, pero su pasaporte aún muestra su dirección registrada en Rusia, donde aún viven sus padres. Recientemente llegó allí una citación de la junta de reclutamiento local, dirigida a él.

Las "repúblicas populares" de Donetsk (arriba) y Luhansk declararon la movilización general al comienzo de la invasión de Rusia.

"He estado en la lista de la oficina de reclutamiento durante más de 20 años, desde que era soldado en el ejército", dijo Alexander. "Soy un veterano y no sé con qué se relaciona esto. Probablemente sea una movilización encubierta". Él mismo se opone a la invasión rusa de Ucrania. Si todavía estuviera en Rusia y hubiera recibido una citación como esa, dijo, intentaría salir del país lo antes posible.

Parece que cada vez más rusos que han servido en el ejército y tienen experiencia en combate están recibiendo citaciones. Es el tema principal de discusión en VK, una red social rusa, donde las personas comparten consejos sobre la mejor manera de responder. "Mi hijo fue a la oficina el 14 de junio", escribió Anna, miembro de un grupo de mujeres en Arkhangelsk. "Miraron sus tarjetas de identificación y le preguntaron si quería un contrato. Luego lo dejaron ir".

Rusia busca soldados regulares

Soldados rusos desplegados en Ucrania, custodiando la central hidroeléctrica Kakhovka en el río Dnipro.

Alexander Gorbachev es un abogado y activista de derechos humanos que asesora a los reclutas. Desde el comienzo de la invasión, y especialmente en el último mes, ha observado un mayor impulso para reclutar soldados regulares, que se incorporan al ejército de Rusia por un período limitado. "Anteriormente, solo se ofrecían contratos a los reclutas y a los hombres que se ofrecían como voluntarios", dijo. "No tenías convocatorias y citaciones masivas".

Ahora, sin embargo, parece que se está intensificando la búsqueda de reclutas para servir con contratos limitados, según Oksana Paramonova, directora de la organización de derechos humanos Soldiers' Mothers of St. Petersburg. Ella dijo que los reclutadores habían comenzado a usar métodos inusuales.

En Rusia, los hombres de 18 a 27 años están legalmente obligados a realizar 12 meses de servicio militar. Se hacen excepciones para aquellos que no pueden servir por razones de salud. Los estudiantes también pueden aplazar la duración de sus estudios.

Los derechos de los reclutas se han violado a menudo en el pasado, pero Paramonova dijo que este año hubo algunos casos sin precedentes. Ella dijo que los estudiantes en su último año habían sido convocados sin que se tuviera en cuenta el período de aplazamiento restante. También se ha llamado a personas cuyos problemas de salud normalmente les prohibirían servir, dijo, citando numerosas quejas a la línea directa de Madres de Soldados de San Petersburgo.

Citaciones laborales

Paramonova dijo que las autoridades ahora estaban contactando a las empresas directamente con una lista de los empleados que están convocando. Esta no era una práctica habitual en el pasado. De acuerdo con la ley rusa, no se puede ignorar una citación recibida en el lugar de trabajo. Sin embargo, dijo Paramonova, las oficinas de reclutamiento no obligan a nadie a firmar un contrato.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la excepción es la República de Chechenia de la Federación Rusa. The Insider, un periódico en línea en ruso, informó recientemente que las autoridades de la república utilizan el secuestro, la tortura y los procesos penales para obligar a los hombres a ir al frente.

Soldiers' Mothers confirma que tales prácticas no son comunes en otras partes de Rusia. "Hay casos en los que no hay presión psicológica directa", dijo Paramonov a, "pero los contratistas potenciales son engañados sobre el salario, los beneficios y las condiciones de trabajo". Ella dijo que muchas personas que llamaron a la línea directa se habían quejado de que no se estaban cumpliendo los términos de sus contratos, pero a menudo resulta que los soldados no los leyeron detenidamente antes de firmarlos.

Compensación sin precedentes en Rusia

En muchos casos, las personas ni siquiera necesitan ser coaccionadas para ir a la guerra. En la actualidad, no es raro ver filas fuera de las oficinas móviles de reclutamiento. A fines de mayo, el presidente Vladimir Putin abolió el límite de edad para el servicio militar. Ahora, incluso las personas mayores de 40 años pueden alistarse, y muchos lo hacen.

La paga es un gran incentivo. Se han colocado muchos anuncios como parte del esfuerzo por reclutar soldados. Las personas que firman contratos recibirán un salario de 200.000 rublos (3.500€/3.700$). Esto es cinco veces el salario medio ruso. En tiempos de paz, Alexander Gorbachev, el salario mensual habitual de los soldados había sido de 25.000 rublos.

Los anuncios no aclaran si el dinero es para el despliegue en una zona de guerra. Al final de una descripción, el anuncio dice: "Durante la realización de la operación militar especial, se puede celebrar un contrato por cuatro meses o más". "Operación militar especial" es el término que usa Rusia para su guerra contra Ucrania.

“No hay una movilización encubierta en el sentido de un llamado forzoso para participar en operaciones de combate en Ucrania”, dijo Oleg Ignatov, analista senior de International Crisis Group. Muchos medios de comunicación internacionales y oficiales militares esperaban que Putin anunciara una movilización general el 9 de mayo.

Esto no sucedió, pero Ignatov dijo que no se podía descartar para el futuro. Hasta ahora, dijo, la decisión probablemente ha sido eludida por razones políticas. Dijo que eso podría convertir rápidamente a los partidarios pasivos de la guerra en oponentes activos. Y el liderazgo de Rusia teme fomentar el descontento popular.

Hasta ahora, dijo Ignatov, el poder de artillería superior de Rusia ha compensado las deficiencias en la infantería durante el avance en Donbas. En su opinión, sin embargo, el ejército de Rusia es insuficiente para tomar las ciudades de Dnipro, Odesa o Kyiv. "No sabemos hasta dónde quiere llegar Rusia en Ucrania", dijo. "Pero no se está alejando de sus objetivos y políticas. Si se encuentra arrinconado, también puede declarar una movilización general".

