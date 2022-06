Rusia investiga ovnis luego que pilotos se encontraran con nave misteriosa

Rusia está investigando ovnis ya que los pilotos militares han informado encuentros con los misteriosos fenómenos, así lo informó el jefe de la agencia espacial de Vladimir Putin.

Dmitry Rogozin, el jefe de Roscosmos, la respuesta de Moscú a la NASA, admitió que el tema ha pasado de teorías de conspiración marginales a una discusión completa sobre seguridad nacional.

Washington ha estado lleno de conversaciones sobre estos encuentros inexplicables, ahora llamados fenómenos aéreos no identificados (UAP), y parece que este tema también ha llegado a Moscú.

Rogozin le dijo a la televisión estatal rusa que cree en la existencia de vida extraterrestre y dijo que las civilizaciones extraterrestres podrían ser más inteligentes y más avanzadas que los humanos, además dijo que los extraterrestres ya podrían estar escudriñando a la humanidad, de la misma manera que los científicos humanos estudian y monitorean las bacterias .

"Podemos estudiar bacterias, pero también podemos ser estudiados como bacterias", indicó.

El jefe espacial dijo que la capacidad de la humanidad para estudiar el espacio sigue siendo limitada, pero confirmó que la Academia Rusa de Ciencias está "recopilando datos" sobre los ovnis.

Pilotos han tenido encuentros con estos supuestos ovnis

Rogozin dijo que hasta ahora "el 99,9 por ciento" de los casos que han examinado han resultado ser "fenómenos atmosféricos y otros fenómenos físicos". Pero dejó la puerta abierta para el 0,1 por ciento final inexplicable y dijo que es probable que hayan avistamientos "reales" de ovnis.

“Todavía asumimos que tales avistamientos (de OVNIs reales) podrían haber ocurrido”, dijo Rogozin.

Indicó que ha hablado con pilotos de prueba de la era soviética que informaron haber visto objetos extraños mientras probaban un nuevo avión por primera vez. Rogozin dijo: "Lo que estamos hablando generalmente tuvo lugar durante las primeras peleas de prueba".

Afirmó que había hablado con la NASA y se escucharon relatos similares de sus pilotos de prueba. El jefe espacial hizo las afirmaciones cuando los ovnis se han convertido en la corriente principal.

El mes pasado, los legisladores estadounidenses interrogaron a los jefes de inteligencia sobre los encuentros, ya que confesaron que durante el último año investigaron 400 avistamientos y 11 casi accidentes. Fue la primera audiencia de este tipo en 20 años.

Los jefes de inteligencia intentaron explicar lo difícil que es rastrear estos objetos y mostraron a los congresistas dos videos. Y aunque no mencionaron extraterrestres, admitieron que hay algunos de los 400 encuentros que tienen en sus libros que realmente no tienen explicación.

Surgió de la parte posterior de un informe histórico del Pentágono en 2021 luego de la filtración de tres videos que muestran encuentros de la Marina de los EE. UU. con objetos inexplicables.

Los ovnis ahora están siendo discutidos por ex funcionarios de inteligencia, ex militares, legisladores, la NASA e incluso el ex presidente Barack Obama y Bill Clinton. La NASA incluso ha revelado su propio plan para estudiar los ovnis, pero dejó en claro que no lo estaban conectando explícitamente con los extraterrestres.

Si bien no está claro cuál es el fenómeno en realidad, parece que hay algo en los cielos que no se puede explicar, al menos eso es lo que han indicado los pilotos de Rusia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!