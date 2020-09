Rusia indica que 40 mil personas fueron vacunadas contra el COVID-19, tras dudas

vacuna covid Rusia mundo duda occidente

Los científicos de Vladimir Putin entregaron las primeras vacunas o dosis contra el COVID-19 este miércoles, cuando entraba en la tercera etapa de los ensayos clínicos; éste se dio a conocer el mes pasado, cuando fue criticado por un proceso de desarrollo rápido potencialmente inseguro.

Un estudio ruso publicado recientemente presume de que la vacuna es "100 por ciento efectiva" para vencer al COVID-19.

Los científicos occidentales han señalado "patrones extraños" en los datos e incluso afirmaron que algunas de las pruebas parecían "retocadas" mientras analizaban los resultados.

Los especialistas del Kremlin, por su parte, esperan administrar el fármaco a 40 mil personas en Moscú en las próximas semanas como parte de las etapas finales de las pruebas.

Anastasia Rakova, teniente de alcalde de desarrollo social de la ciudad, afirmó que las primeras dosis de la vacuna se entregaron el miércoles.

Ella dijo a los medios estatales rusos: "El número de solicitantes crece a diario. Más de 35 mil moscovitas ya se han presentado".

Según los informes, los voluntarios reciben la vacuna de forma gratuita y reciben una inyección, seguida de un refuerzo después de 21 días.

Vacuna pretende superar los casos de COVID-19

Rusia se ha jactado de que la vacuna debería permitirle al país superar el coronavirus para el verano del próximo año, con 1 millón de casos y 18 mil 135 muertes hasta ahora.

El Ministerio de Salud de Putin también anunció una campaña de "vacunación masiva de un año", ya que afirmaron que el primer lote de Sputnik V había "pasado las pruebas de calidad necesarias".

Científicos aún tienen dudas sobre la vacuna que Rusia está suministrando

Rusia se convirtió en el primer país en registrar una vacuna contra el coronavirus cuando Putin anunció el medicamento, que fue desarrollado por el Instituto Gamaleya estatal.

Empresarios, políticos y funcionarios de la ciudad han afirmado haber recibido dosis para combatir el coronavirus.

Dudas de la vacuna contra el COVID-19

Científicos rusos publicaron datos sobre la vacuna en la revista científica The Lancet el viernes, que parecía mostrar que el 100 por ciento de los participantes en los ensayos desarrollaron anticuerpos.

Sin embargo, un grupo de científicos y médicos destacados han cuestionado los resultados, y uno incluso ha dicho que las estadísticas parecen "retocadas".

Enrico Bucci, profesor de biología de la Universidad de Temple en Estados Unidos, publicó una carta abierta en respuesta al artículo de The Lancet.

Le dijo a The Moscow Times: "Hay patrones muy extraños en los datos. Por patrones extraños me refiero a que hay valores duplicados para diferentes (grupos de)pacientes ... lo cual no puede ser.

"Entre los (diferentes) grupos de nueve pacientes, que prueban cosas completamente diferentes, se ven exactamente los mismos números.

"Es muy improbable observar una cantidad tan grande de duplicaciones".

Bucci agregó: "Lo investigamos y no descubrimos nada extraño con la vacuna de China, la vacuna de EE. UU. U otras como la vacuna de Oxford".

Andrea Cossarizza, profesora de patología e inmunología en la Universidad de Módena, agregó: "Los datos parecen haber sido retocados con Photoshop ... son demasiado similares y poco probables desde un punto de vista estadístico".

Lo describió como "muy extraño" que aparecieran los mismos números en todos los posibles experimentos con la vacuna.

La carta abierta ha sido firmada por 19 científicos que trabajan en universidades líderes en Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón.

El biólogo celular ruso Victor Tatarskii dijo: "Comparto la principal preocupación de los autores de la carta: los datos de ciertos grupos de control parecen demasiado similares, y existe una alta probabilidad de que dichos datos no surgieran por casualidad".

Rusia ya cuenta con la vacuna y las dosis fueron suministradas a un grupo de voluntarios

El subdirector de Gamaleya, Denis Logunov, defendió las cifras en medio del escepticismo.

Dijo: "Los datos publicados son fiables y precisos y han sido estudiados por cinco revisores de The Lancet".

The Lancet dijo que había compartido la carta con los autores del estudio y "los alentó a participar en la discusión científica".

Según los informes, los trabajadores rusos de primera línea han rechazado recibir la vacuna, ya que no quieren ser utilizados como "conejillos de indias humanos", informó CNN.

Meawnhile, el principal médico respiratorio Alexander Chuchalin renunció después de criticar la vacuna como una "grave violación ética".

Chuchalin buscó y no pudo bloquear el registro de la vacuna por motivos de "seguridad" antes de abandonar el consejo de ética.

Acusó específicamente a los dos médicos principales involucrados en su desarrollo de burlar la ética médica al acelerar la producción de la vacuna.

Rusia ha dicho que planea producir 30 millones de dosis dentro del país antes de fin de año, y que también podría producir hasta 170 millones de dosis en el extranjero.

Putin afirma que sabe que la vacuna funciona ya que una de sus hijas recibió una inyección como parte del proceso de desarrollo.

Mientras tanto, el primer ministro Boris Johnson dio a conocer la Operación Moonshot, un ambicioso plan de pruebas masivas que, según dijo, era la "única esperanza" de evitar un segundo bloqueo nacional antes de una vacuna.

