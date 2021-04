Este miércoles se confirmó a La Verdad Noticias que Rusia expulsa a diplomáticos de varios países con los que ha tenido ciertos conflictos. La respuesta de ojo por ojo sigue a la decisión de la semana pasada de las tres repúblicas bálticas de expulsar a varios diplomáticos rusos de sus respectivas embajadas "en solidaridad" con la República Checa.

Esto tiene lugar en medio de la disputa entre Moscú y Praga por la supuesta participación de Rusia en las explosiones de depósitos de municiones en 2014. Moscú ha negado abiertamente las acusaciones.

La capital rusa cumplió su promesa de responder a la decisión de Letonia, Lituania y Estonia de expulsar a los diplomáticos rusos, acusando a los tres países de seguir un "curso abiertamente hostil" en las relaciones con Rusia.

Rusia expulsa a diplomáticos de Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia a raíz de la convocatoria de diplomáticos de las tres naciones bálticas al edificio de la Cancillería, donde la parte rusa expresó su "protesta resuelta" a los respectivos jefes de misión diplomática de cada país por su decisión "provocadora e infundada" de expulsar a los diplomáticos rusos la semana pasada.

Se ordenó a dos trabajadores de la Embajada de Lituania, un empleado de la Embajada de Letonia y un diplomático de la Embajada de Lituania que abandonaran el país dentro de siete días luego y las expulsiones reflejan las acciones de la semana pasada de los tres países.

Rusia expulsa a diplomáticos

Rusia expulsa a diplomáticos y crece la tensión

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que declaró a tres miembros del personal de la Embajada de Eslovaquia’ personas no gratas’ y fue entonces que se reveló que Rusia expulsa a diplomáticos de los tres países en una respuesta de ojo por ojo a la decisión de Bratislava de correr a los diplomáticos rusos una semana antes.

Los diplomáticos tienen hasta el final del día 5 de mayo para salir de Rusia. El anuncio sobre las expulsiones se produjo después de la citación del embajador de Eslovaquia en Rusia ese mismo día.

El país liderado por Vladimir Putin no entiende qué objetivo persigue Chequia con las reclamaciones de explosiones de Ammo Depot.

En una entrevista con el Sputnik el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov calificó las afirmaciones del gobierno checo de la participación rusa en las mortíferas explosiones del depósito de municiones de 2014 en Vrbetice, en el este de la República Checa, como "pura esquizofrenia" y dijo que no comprende completamente lo que Praga espera lograr.

"No puedo hablar de eso porque no entiendo, no puedo entender a nivel intelectual, lo que realmente quieren. Uno puede ver esto como una serie de televisión no muy refinada que presenta muchos componentes esquizofrénicos en la historia", dijo Lavrov.

Lavrov también defendió al presidente checo Milos Zeman, quien ha sido acusado de "traición" después de cuestionar la narrativa oficial y sugerir que las explosiones de Vrbetice podrían haber sido un accidente.

Cuando el presidente Zeman dice 'tenemos que resolver esto', no descarta la posibilidad de que esto haya sido saboteado por algunos agentes extranjeros”.

“Solo propone tener en cuenta la versión planteada por la dirección checa, incluido el actual primer ministro. Babis: dijeron en 2014 que esto sucedió por negligencia del dueño del almacén".

"El presidente Zeman acaba de sugerir considerar este versino de hechos, que nunca ha sido refutado en estos últimos siete años. Ahora está acusado de traición, y el presidente del parlamento ha afirmado que ha revelado un secreto de estado”.

“¿Esquizofrenia? En mi opinión, esto es pura esquizofrenia ", agregó el máximo diplomático ruso.

Disputa diplomática entre Rusia y Praga

La disputa creció tras reverlarse que Rusia expulsa a diplomáticos de cinco naciones

La disputa diplomática entre Moscú por un lado, y Praga y sus aliados europeos y de la OTAN por el otro se produce tras las acusaciones de las autoridades checas de que la inteligencia militar rusa estuvo involucrada en una serie de explosiones en Vrbetice en octubre y diciembre de 2014.

La primera explosión mató a dos personas. Las autoridades checas afirmaron que las explosiones fueron organizadas por Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, los dos presuntos agentes del GRU que saltaron a la fama en 2018 cuando fueron acusados de envenenar a un agente doble ruso en el sur de Inglaterra.

El escándalo llevó a Praga a expulsar a 18 diplomáticos rusos y eliminar a Rosatom de Rusia de la lista de contendientes para construir un nuevo reactor en la planta de energía nuclear de Dukovany.

Junto con Rosatom, la corporación estadounidense de energía nuclear Westinghouse, la francesa EdF y la surcoreana Korea Hydro & Nuclear Power fueron seleccionadas para participar en la ronda de precalificación para una licitación para la construcción de la nueva unidad de reactor.

El contrato del reactor tiene un valor de 6.000 millones de euros. Los cuatro reactores existentes de la planta se construyeron en la década de 1980 con ayuda soviética.

Rusia expulsa a diplomáticos de tres naciones y la situación es preocupante por que las amenazas no ceden y algunas naciones ajenas al conflicto han pedido treguas.

