Rusia exige una respuesta de EE.UU. y la OTAN la próxima semana sobre Ucrania

Gobierno ruso exige una respuesta de EE.UU. y la OTAN la próxima semana sobre Ucrania

Este viernes Rusia reafirmó enérgicamente su demanda de que la OTAN no se expanda hacia el este a pesar del rechazo de la alianza militar en medio de una acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, advirtió que Moscú no esperará indefinidamente la respuesta occidental y dijo que espera que Estados Unidos y la OTAN proporcionen una respuesta por escrito la próxima semana.

Lavrov describió las demandas de Moscú de garantías vinculantes de que la OTAN no abrazará a Ucrania ni a ninguna otra nación exsoviética, ni estacionará sus fuerzas y armas allí como esenciales para el progreso de los esfuerzos diplomáticos para calmar las crecientes tensiones sobre Ucrania.

Argumentó que el despliegue de fuerzas y armas de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia plantea un desafío de seguridad que debe abordarse de inmediato.

“Se nos acabó la paciencia”, dijo Lavrov en una conferencia de prensa. “Occidente se ha visto impulsado por la arrogancia y ha exacerbado las tensiones en violación de sus obligaciones y el sentido común”.

En medio de las tensiones, Ucrania sufrió un ciberataque masivo el viernes, que afectó a los sitios web de varias agencias gubernamentales.

Las negociaciones de esta semana en Ginebra y una reunión relacionada entre la OTAN y Rusia en Bruselas se llevaron a cabo en medio de una importante acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania que Occidente teme que pueda ser el preludio de una invasión.

Las negociaciones fracasaron de acuerdo a los funcionarios rusos.

Rusia, que anexó la península ucraniana de Crimea en 2014, ha negado tener planes para atacar a su vecino, pero advirtió a Occidente que la expansión de la OTAN a Ucrania y otras naciones exsoviéticas es una "línea roja" que no debe cruzarse.

Washington y sus aliados rechazaron firmemente la demanda de Moscú de garantías de seguridad que impidan la expansión de la OTAN, pero Rusia y Occidente acordaron dejar la puerta abierta a posibles conversaciones adicionales sobre control de armas y medidas de fomento de la confianza destinadas a reducir el potencial de hostilidades.

Lavrov dijo que esos temas son secundarios con respecto a la principal demanda de Moscú de la no expansión de la OTAN y el no despliegue de sus armas cerca del territorio ruso, y enfatizó que las propuestas rusas representan un “paquete, no un menú”.

"Deben entender que la clave de todo es la garantía de que la OTAN no se expandirá hacia el este", dijo.

El principal diplomático de Rusia advirtió que "si se rechazan nuestras propuestas... tomaremos una decisión sobre cómo garantizar nuestra seguridad de manera confiable", citando la advertencia del presidente Vladimir Putin de que Moscú tomará "medidas técnico-militares" no especificadas si Occidente obstruye sus demandas.

El adjunto de Lavrov, Sergei Ryabkov, quien encabezó la delegación rusa en las conversaciones en Ginebra, dijo el jueves que "no confirmaría ni excluiría" la posibilidad de que Rusia envíe activos militares a Cuba y Venezuela si Estados Unidos y sus aliados no restringen su actividades militares a las puertas de Rusia.

El asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, desestimó las declaraciones sobre un posible despliegue ruso en Cuba y Venezuela como “fanfarronadas en los comentarios públicos”.

Las negociaciones tuvieron lugar cuando aproximadamente 100,000 soldados rusos con tanques y otras armas pesadas se concentraron cerca de la frontera oriental de Ucrania.

Estados Unidos y sus aliados instaron a Rusia a reducir la escalada retirando tropas de regreso a sus bases permanentes, pero Moscú rechazó la demanda y dijo que es libre de desplegar fuerzas en su territorio donde lo considere necesario.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que las tropas estacionadas en el este de Siberia y la región del Lejano Oriente han sido revueltas para moverse por todo el país como parte de simulacros rápidos para verificar su "preparación para realizar sus tareas después del redespliegue a una gran distancia".

El ministerio señaló que “se prestará especial atención a la evaluación de la infraestructura de transporte del país para garantizar el movimiento de las tropas”, y agregó que las tropas realizarán simulacros con disparos de munición real después del redespliegue.

Las intenciones expansionistas de Rusia

Rusia se apoderó de la península de Crimea después de la destitución del líder ucraniano, amigo de Moscú, y en 2014 también apoyó una insurgencia separatista en el este de Ucrania.

Más de 14,000 personas han muerto en casi ocho años de enfrentamientos entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas ucranianas en el corazón industrial del país llamado Donbas.

La inteligencia militar de Ucrania dijo el viernes que las fuerzas separatistas han lanzado simulacros que involucran disparos de munición real que son supervisados por oficiales militares rusos.

Ucrania y Occidente han acusado a Rusia de desplegar sus tropas en Donbas para respaldar a los separatistas, acusaciones que Moscú ha negado.

