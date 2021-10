Rusia es uno de los países con menos gente vacunada a pesar de tener la Sputnik V

Rusia desarrolló mediante el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología (Gamaleya) junto con el Ministerio de Defensa, la vacuna Sputnik V desde inicios de agosto de 2020, siendo uno de los primeros países en lograr una inmunización contra el COVID-19. Pero después de un año desde que comenzó la aplicación del biológico, la mayoría de los habitantes rusos se han negado a la inyección.

Esta nación euroasiática es el quinto país del mundo que ha registrado mayor número de contagios (más de 7.8 millones) y más muertes (217 mil), de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Rusia tiene más de mil muertes por COVID-19 en un día. Lo cual hace que sea el cuarto país del mundo con mayor número de casos acumulados en las últimas cuatro semanas: casi 663 mil.

Menos de la mitad de la población de Rusia se ha vacunado

Los rusos no se quieren vacunar y no planean hacerlo pese a gravedad de la pandemia en dicho país/Foto: Andina

La causa de tantos casos y muertes por coronavirus reside en el bajo número de personas vacunadas que hay en el país: solamente 31% de los habitantes de Rusia se encuentran completamente vacunados y apenas un 3% adicional se encuentra parcialmente vacunado, de acuerdo con cifras de Our World in Data de la Universidad de Oxford.

En Rusia, sin embargo, el bajo número de vacunados no tiene que ver con la falta de vacunas, sino con la resistencia de la población a ponérsela. En una encuesta del Centro Levada, un instituto especializado en estudios de opinión pública en Rusia, realizada el pasado 20 de agosto, el 54% de los consultados dijo que no se pondría la vacuna si esta no es obligatoria, mientras que 38% dijo que sí lo haría.

A pesar de que las autoridades saben que los casos se han agravado por la falta de inmunización, no van a hacer obligatoria la vacuna. De acuerdo con Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, este tipo de medidas van en contra de la "naturaleza social" del Estado ruso, por lo que no resulta realista plantearlas.

Rusos no confían en la vacuna contra COVID-19, Sputnik V

La Sputnik V sigue siendo evaluada por la OMS/Foto: IntraMed

La principal razón por la que la gente de Rusia se ha negado a recibir el biológico es por desconfianza: "Muchos no se han vacunado no porque sean convencidos antivacunas, sino porque han decidido esperar", dijo la antropóloga Alexandra Arkhipova, investigadora principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública.

En una entrevista con el servicio ruso de la BBC, Arkhipova explicó que la decisión de estas personas se basa en su desconfianza hacia la medicina y hacia la élite política, pero también sobre la base de los consejos de sus médicos de confianza.

"En la época soviética, a los padres no se les permitía evadir las vacunaciones. Por ello, la negativa a vacunarse era una forma de disenso y, debido a ello, en algunas familias de la intelectualidad esto era aceptado e incluso estimulado", señaló. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco ha aprobado el uso de la vacuna de Rusia, Sputnik V, por lo que la desconfianza incrementa.

