Rusia dice que no aceptará menos que una prohibición a la expansión de la OTAN

Gobierno ruso dice que no aceptará menos que una prohibición a la expansión de la OTAN

Rusia mantuvo una postura dura en medio de las tensiones por la acumulación de tropas cerca de Ucrania, y un alto diplomático advirtió el miércoles que Moscú aceptará nada menos que garantías estadounidenses "impermeables" que impidan la expansión de la OTAN a Ucrania.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, quien encabezó la delegación rusa en las conversaciones de seguridad con EE. UU. en Ginebra la semana pasada, reafirmó que Moscú no tiene intenciones de invadir Ucrania como teme Occidente, pero dijo que recibir garantías de seguridad occidentales es el imperativo categórico para Moscú.

Las conversaciones en Ginebra y una reunión relacionada entre la OTAN y Rusia en Bruselas la semana pasada se llevaron a cabo cuando Rusia ha acumulado unas 100,000 tropas cerca de Ucrania en lo que Occidente teme que pueda anunciar una invasión.

En un movimiento que refuerza aún más las fuerzas cerca de Ucrania, Rusia envió un número no especificado de tropas desde el extremo este del país a su aliado Bielorrusia, que comparte frontera con Ucrania, para los principales juegos de guerra el próximo mes.

Los funcionarios ucranianos han dicho que Moscú podría usar el territorio bielorruso para lanzar una posible invasión en varios frentes.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el miércoles que algunas de sus tropas ya llegaron a Bielorrusia para los simulacros de Allied Resolve 2022 que se extenderán hasta el 20 de febrero.

Dijo que el ejercicio se llevará a cabo en cinco campos de tiro y otras áreas en Bielorrusia e involucrará a cuatro bases aéreas bielorrusas.

En medio de las crecientes tensiones, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, visitó Ucrania el miércoles para asegurarle el apoyo de Occidente frente a lo que calificó de agresión rusa “implacable”.

Mientras tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, instó a la Unión Europea a elaborar rápidamente un nuevo plan de seguridad que contiene propuestas para ayudar a aliviar las tensiones con Rusia.

Continúa la tensión por la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el miércoles que es demasiado pronto para saber si las conversaciones podrían calmar la crisis y agregó que “después de años de crecientes tensiones, permanecer en silencio no es una opción sensata”.

“La parte rusa es consciente de nuestra determinación”, dijo Scholz en un discurso ante el Foro Económico Mundial. “Espero que también se den cuenta de que las ganancias de la cooperación superan el precio de una mayor confrontación”.

Rusia ha negado que tenga la intención de atacar a su vecino, pero exigió garantías de Occidente de que la OTAN no se expandirá a Ucrania u otras naciones ex soviéticas ni colocará allí sus tropas y armas.

También instó a la OTAN a revertir los despliegues de sus tropas y armas en las naciones de Europa Central y Oriental que se unieron a la alianza después del final de la Guerra Fría.

Washington y sus aliados rechazaron firmemente las demandas de Moscú, pero mantuvieron la puerta abierta a posibles conversaciones adicionales sobre control de armas y medidas de fomento de la confianza para reducir el potencial de hostilidades.

Ryabkov insistió, sin embargo, en que no puede haber conversaciones significativas sobre esos temas si Occidente no presta atención a las principales solicitudes rusas de no expansión de la OTAN.

Advirtió que las demandas rusas contenidas en los borradores de acuerdos con EE. UU. y la OTAN “constituyen un paquete, y no estamos preparados para dividirlo en diferentes partes, para comenzar a procesar algunos de ellos a expensas de permanecer inactivos en otros”.

El diplomático ruso dijo que los lazos cada vez más estrechos de Ucrania con los aliados de la OTAN representan un gran desafío de seguridad para Rusia.

“Vemos la amenaza de que Ucrania se integre cada vez más en la OTAN sin siquiera adquirir un estatus formal de estado miembro de la OTAN”, dijo Ryabkov, señalando a las potencias occidentales que suministran armas a Ucrania, entrenan a sus tropas y realizan ejercicios conjuntos.

“Esto es algo que va directamente al centro de los intereses de seguridad nacional de Rusia, y haremos todo lo posible para revertir esta situación, para reequilibrar esta situación a través de medios diplomáticos”.

Rusia y la anexión de Ucrania

Rusia anexó la península de Crimea a Ucrania en 2014 después de que las protestas masivas provocaran que el líder ucraniano, amigo de Moscú, huyera a Rusia.

Al mismo tiempo, Rusia también apoyó a una insurgencia separatista que arrasó grandes áreas en el este de Ucrania. Más de 14,000 personas han muerto en casi ocho años de lucha allí.

Cuando se le preguntó si Rusia podría aceptar una moratoria sobre la expansión de la OTAN hacia el este, una idea que circularon algunos expertos políticos, Ryabkov respondió con un rotundo no, diciendo que Moscú ha visto a Occidente dar marcha atrás en promesas anteriores.

Hizo hincapié en que “para nosotros, el asunto de prioridad es el logro de garantías legalmente vinculantes, a prueba de balas y a prueba de agua” de que Ucrania y otras naciones exsoviéticas no se unirán a la alianza.

Ryabkov sugirió que EE. UU. también podría asumir la obligación unilateral de nunca votar por la membresía de la OTAN para Ucrania y otras naciones exsoviéticas.

Rusia ha instado a Estados Unidos y la OTAN a proporcionar una respuesta rápida por escrito, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el miércoles que espera recibirla “dentro de unos días”.

