Rusia dice que está construyendo un nuevo 'orden mundial democrático' con China

Gobierno ruso dice que está construyendo un nuevo "orden mundial democrático" con China

Beijing y Moscú presentaron una visión de un nuevo orden mundial el miércoles cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, realizó su primera visita al aliado clave China desde que su país lanzó su invasión de Ucrania.

El principal diplomático de Moscú aterrizó en la ciudad oriental de Huangshan el miércoles por la mañana para una serie de reuniones sobre el futuro de Afganistán, pero es probable que el sangriento asalto de Rusia contra su vecino tenga una gran importancia en los procedimientos.

Beijing se ha negado a condenar la invasión y ha proporcionado un nivel de cobertura diplomática para una Rusia cada vez más aislada.

Los funcionarios estadounidenses acusaron a China de mostrar "disposición" a brindar ayuda militar y económica a Rusia, mientras que el presidente Joe Biden comparó la invasión de Ucrania con la represión de las protestas de China en la Plaza de Tiananmen en 1989.

Pero el miércoles, Lavrov pintó un cuadro de un nuevo "orden mundial", diciendo que el mundo estaba "viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales".

"Nosotros, junto con ustedes y con nuestros simpatizantes, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo y democrático", dijo Lavrov en un video publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia antes de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Los dos ministros aparecieron en la televisión estatal china con mascarillas chocando los codos frente a sus banderas nacionales.

El gobierno ruso continúa afianzando su relación con China en pleno conflicto con Ucrania.

Una lectura del Ministerio de Relaciones Exteriores de China citó a Wang Yi diciendo que "las relaciones entre China y Rusia han resistido la nueva prueba de la cambiante situación internacional, han mantenido la dirección correcta del progreso y han mostrado un tenaz impulso de desarrollo".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo a los periodistas que Moscú y Beijing continuarían sus esfuerzos para "promover la multipolaridad global y la democratización de las relaciones internacionales".

Wang agregó que "la cooperación entre China y Rusia no tiene límites", repitiendo una línea utilizada por el presidente Vladimir Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, para caracterizar los lazos.

"Nuestra lucha por la paz no tiene límites, nuestra defensa de la seguridad no tiene límites, nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites", dijo Wang.

Lavrov asistirá a una serie de reuniones organizadas por China para discutir formas de ayudar a Afganistán, y también se espera que asistan diplomáticos de Estados Unidos y los vecinos del país liderado por los talibanes.

China comparte solo una franja de frontera con Afganistán, pero Beijing ha temido durante mucho tiempo que su vecino pueda convertirse en un punto de partida para los separatistas musulmanes uigures de Xinjiang.

Las reuniones siguen a una visita de Wang la semana pasada a Kabul, su primer viaje a Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder.

La relación entre Rusia y China

China y Rusia se han acercado más en los últimos años, y Putin asistió notablemente a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el mes pasado, solo unos días antes de la invasión de Ucrania.

El líder del hombre fuerte y Xi de China firmaron acuerdos energéticos por valor de miles de millones de dólares durante el viaje de Putin.

Putin se reunió en privado con Xi antes de la ceremonia de apertura en Beijing y los líderes emitieron una declaración conjunta luego de mostrar un frente unido frente a las críticas occidentales.

La declaración, publicada en el sitio web del Kremlin, buscaba retratar a Rusia y China no como desafiantes de la democracia y la libertad en el escenario mundial, sino como proveedores de la misma.

Sin nombrar explícitamente a ningún adversario, el mensaje incluso entonces fue claro: el mundo está cambiando, y China y Rusia no se detendrán.

"Algunas fuerzas que representan a una minoría en el escenario mundial continúan abogando por enfoques unilaterales para resolver problemas internacionales y recurren a la política de poder".

“Practicar la injerencia en los asuntos internos de otros estados, lesionando sus legítimos derechos e intereses, provocando contradicciones, desacuerdos y confrontaciones”, decía el comunicado de febrero.

"La democracia", declararon, "no se construye sobre plantillas. Depende de la estructura sociopolítica, la historia, las tradiciones y las características culturales de un Estado en particular".

"Su pueblo tiene derecho a elegir tales formas y métodos de implementar la democracia que correspondan a las características específicas de este estado. El derecho a juzgar si un estado es democrático pertenece solo a su pueblo".

El mensaje, al pie de la letra, puede ser fácil de descartar para el Occidente democrático: "los pueblos ruso y chino no "tienen derecho a elegir las formas y métodos de implementar la democracia" que deseen"

"Ya que ninguno de los dos países tiene elecciones libres y justas, y hablar en contra de las "formas y métodos" de gobierno existentes a menudo termina en prisión para quienes lo intentan.

China y Rusia se aseguraron de decir en su declaración conjunta a principios de este año que habían reafirmado "su firme apoyo mutuo en la protección de sus intereses fundamentales, la soberanía estatal y la integridad territorial, y se oponen a la interferencia de fuerzas externas en sus asuntos internos".

