Rusia desarrolla método contra el coronavirus con medicamento para la malaria

Tras la polémica que surgió a raíz de un medicamento sugerido por Donald Trump para combatir el coronavirus debido a sus efectos secundarios, Rusia se encuentra trabajando en un método con un medicamento contra la malaria para atacar al Covid-19.

La Agencia Federal Médico Biológica de Rusia (FMBA por sus siglas en ruso) dio a conocer que crearon un esquema de tratamiento para el coronavirus con la mefloquina, también conocida como clorhidrato de mefloquina, un medicamento antipalúdico.

“La medicina utilizada para la malaria tiene una alta selectividad y bloquea el efecto citopático (daño celular) del coronavirus en el cultivo celular e inhibe su replicación, y el efecto inmunosupresor de la mefloquina previene la activación de la respuesta inflamatoria causada por el virus", explican desde la FMBA despues de darse a conocer que existen más de mil casos de Covid-19 en Rusia.

Sin embargo, los especialistas rusos no dieron a conocer si ya se está probando la medicina contra el coronavirus en pacientes, tampoco se difundieron resultados de sus ensayos o una fecha de su posible distribución al publico.

Rusia no es el unico país que intenta conseguir una vacuna para el coronavirus, Donald Trump autorizó iniciar con las pruebas de un tratamiento utilizado para erradicar la Malaria en pacientes infectados con Covid-19.

Donald Trump escribió ayer un tuit que 2 medicamentos usados contra la malaria podían tomarse contra el #coronavirus. Horas después le preguntaron al Dr. Fauci si había alguna evidencia de que dichos medicamentos se podían usar contra el coronavirus, y la respuesta de... pic.twitter.com/PuHGpiub2n — Molusco �� (@Moluskein) March 22, 2020

¿Rusia en cuarentena por coronavirus?

A pesar de que no se ha declarado oficialmente la cuarentena en Rusia, el presidente Vladimir Putin obligó a los ciudadanos a no laborar cinco días, cerrando negocios, lugares de entretenimiento, parques, piscinas, gimnasios y otros actividades recreativas que no habían cerrado ni en la Segunda Guerra Mundial. Como el Teatro Bolshói.

Hace una semana se habló que el polémico presidente de Rusia había liberado 80 leones en las calles de Moscú como una forma de obligar a los ciudadanos a permanecer en sus hogares para evitar la propagación de casos de coronavirus, situación que fue desmentida inmediatamente por las autoridades.