Rusia bombardearía Ucrania minutos después de orden de Putin alerta Reino Unido

Fuerzas rusas bombardearían Ucrania minutos después de orden de Putin alerta Reino Unido

Rusia podría comenzar a atacar a Ucrania "minutos" después de que el presidente Vladimir Putin dé la orden de hacerlo, advirtió este lunes un ministro de defensa del Reino Unido.

James Heappey, ministro de las fuerzas armadas, dijo a Sky News que los ciudadanos británicos "deberían abandonar Ucrania ahora", luego de varias advertencias de que una invasión podría ser cuestión de días.

El ministro dijo: "Esta no es una advertencia sobre algo que podría suceder dentro de tres meses. Esta no es una advertencia que sería seguida por más advertencias porque se ha alcanzado una mayor inminencia".

“Esta es una advertencia porque minutos después de que Putin dé la orden, misiles y bombas podrían estar aterrizando en Ucrania”.

Heappey también le dijo a BBC Breakfast: “Todas las condiciones están establecidas para que Rusia lance un ataque contra Ucrania sin previo aviso. el fin de semana."

Heappey enfatizó que "eso no quiere decir que esta [guerra] definitivamente vaya a suceder", y enfatizó el deseo del Reino Unido de reducir las tensiones a través de medios diplomáticos.

La administración del presidente Joe Biden dijo el viernes que Rusia podría invadir Ucrania antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno después de sugerir previamente que Moscú podría esperar hasta que terminaran los juegos el 20 de febrero.

Sin embargo, la Casa Blanca ha enfatizado que aún no se sabe si la invasión tendrá lugar.

Inteligencia pronostica que Rusia comenzará invasión

The Associated Press informó el sábado que Estados Unidos tenía inteligencia que indicaba que Rusia buscaba invadir este miércoles, aunque funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters el domingo que no podían confirmar la información.

En una llamada telefónica el sábado, Biden le pidió a Putin que retirara a las tropas rusas estacionadas en la frontera y advirtió que Estados Unidos "respondería con decisión e impondría costos rápidos y severos" si se produjera una ofensiva.

Estados Unidos estima actualmente que más de 130,000 soldados rusos están estacionados en la frontera de Ucrania, informó Associated Press, citando a un funcionario estadounidense anónimo.

